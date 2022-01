DC Comics tendrá su primer personaje trans: Ivory Aquino será Alysia Yeoh

Interpreta a la compañera de la protagonista, Barbara Gordon

Noelia Murillo

La nueva película de DC Comics va tomando forma y generando gran expectación con el anuncio de los actores que formarán parte de su elenco. Esto se debe, entre otras cosas, porque al fin volveremos a ver a una superheroína en pantalla, cuando la mayoría de estos seres extraordinarios son hombres. Hasta ahora, las representantes mujeres se pueden contar con los dedos de una mano y han sido muy pocas las que han contado con su propia película.

Porque una cosa es llevar estos personajes al cine en películas donde cuenten con el respaldo de otros compañeros, como puede ser Thena, Sersi o Ajak de Eternals, y otra muy diferente es hacerlo con su propia película y desarrollo. Esa oportunidad la han tenido Wonder Woman, encarnada por Gal Gadot, la Viuda Negra de Scarlett Johansson y muchos años antes, Catwoman de Halle Berry. Esta última, por cierto, aplastada por la crítica.

Ahora le ha llegado el turno a Batgirl, el personaje de DC Comics que será llevado a la gran pantalla por la actriz Leslie Grace, que se va a meter en la piel de la superheroína e interpreta a Barbara Gordon, la hija del comisario Gordon. Hace solo ocho días conocimos la primera imagen de la actriz para la próxima película de HBO Max y nos quedamos con ganas de saber más acerca de esta producción, que se está desarrollando bajo la dirección de Adil El Arbi y Bilall Fallah y con guion de Christina Hodson, escritora de Aves de presa.

-En algunos países han censurado 'Eternals' y este es el motivo

-¿Por qué MJ Rodríguez ha hecho historia en los Globos de Oro?

Es ahora cuando hemos tenido acceso a otro dato relevante de la cinta y es que Ivory Aquino, a quien hemos visto en títulos como Thales of the City o When We Rise, será la primera actriz transgénero en participar en una película de DC Comics. Además, se encargará de llevar a la pantalla a Alysia Yeoh, que es la mejor amiga de la superheroína de este estudio y que también es transgénero. Su personaje apareció por primera vez en una edición del cómic de 2011, escrito por Gail Simone y dibujada por Ardian Syaf.

El hecho de que se haya escogido a una actriz transgénero indica que grandes compañías como DC Comics abogan por una mayor representación de personajes LGTBIQ+ en superproducciones como esta. A pesar de que será pionera en la gran pantalla, la serie Supergirl incluyó a la primera superheroína trans en la televisión con dreamer, interpretada por Nicole Maines.

Además, la serie animada e inspirada en Harley Quinn terminó su segunda temporada con la protagonista enamorándose de otro personaje femenino, Poison Ivy, mientras que Loki (interpretado por el actor Tom Hiddleston) declaró abiertamente que es pansexual. Por último, en Eternals se incluyó a la primera pareja del mismo sexo en el universo Marvel, interpretada por los actores Brian Tyree Henry y Haaz Sleiman.