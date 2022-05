Isabelle Junot, la aristócrata que sigue la pista de Tamara Falcó: fan de la moda española y concursante de 'MasterChef'

La marquesa de Cubas es una auténtica 'it girl'. Ahora da el salto a la televisión en el mismo 'talent' que marcó un punto de inflexión en la carrera de Tamara Falcó, prima de su marido.

GALA FERNÁNDEZ

Tiene 30 años, es hija de Philippe Junot (el primer marido de Carolina de Mónaco) y la modelo Nina Wendelboe-Larsen y, desde hace unas semanas, además, la esposa de Álvaro Falcó. Pero, una vez hechas las presentaciones familiares, Isabelle Junot es mucho más que una aristócrata que llena titulares en la prensa rosa: habla cinco idiomas, ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación y ha estudiado Nutrición; quizás por eso, su reciente fichaje para 'MasterChef Celebrity' le va como anillo al dedo.

Hija de padre francés y madre danesa, la joven ostenta el título de marquesa de Cubas tras su matrimonio. Nació en Nueva York, tiene sus raíces en Copenhague y París, vivió en Londres, estudió en Suiza e intentó abrirse camino en Los Ángeles como actriz. Si embargo, lleva asentada varios años por amor en Madrid, "mi ciudad favorita para vivir", confesaba en una entrevista para Woman.es. "Nunca he encontrado un sitio que sea tan bueno para vivir: hace buen tiempo siempre, la gente es muy acogedora y es una buena base para viajar a visitar a mi familia".

Ahora que las grabaciones del 'talent' de cocina de TVE ya han comenzado, Isabelle se mide entre fogones con otros famosos patrios, como Norma Duval, Ruth Lorenzo, Pepe Barroso Jr., María Zurita o María Escoté. Y, entre tanto, no descuida su faceta de 'it girl': basta con echar un vistazo a su perfil de Instagram para saber que es una auténtica fan de la moda española (en sus últimas publicaciones se suceden los looks de etiquetas 'made in Spain' como De la Cierva y Nicolás, Is Coming, Alicia Rueda o Coosy) cuyo estilo, que define como "cómodo y divertido", arrastra varios miles de seguidores.

No es ninguna sorpresa, por tanto, que su trayectoria se haya comparado últimamente con la de Tamara Falcó, actual marquesa de Griñón y ganadora de la cuarta temporada de 'Masterchef Celebrity'. Ambas, además, están emparentadas: Tamara es prima de su marido ya que sus padres (los ya fallecidos Carlos y Fernando Falcó) eran hermanos, y las dos mantienen una estrecha relación; tanto, que el día de su boda, Isabelle le regaló el ramo.

"Cuando intentas hacer algo nuevo, siempre surge esa asociación con el apellido", reflexionaba la joven respecto a sus lazos familiares, "pero yo no le doy mucha importancia y parece que a la gente tampoco le importa mucho".