Laverne Cox, Hunter Schafer o Elliot Page son solo algunos de los nombres que te deben sonar

Noelia Murillo

Cada 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, una fecha muy especial en la que se pone en evidencia las carencias afectivas y empáticas que presenta la sociedad, que a pesar de que permanece en constante evolución, sigue mostrando atisbos de discriminación, violencia, invisibilidad y falta de información real.

La Organización de las Naciones Unidas explica muy claramente qué es lo que se reivindica un día como hoy: "Ser trans no tiene nada de malo: es una manifestación más de la gran diversidad de la naturaleza humana. Las personas trans forman parte esencial de las comunidades y culturas, y así ha sido a lo largo de la historia", puede leerse en su página web.

A pesar de ello, aún son muchos los problemas en los que, a diario, las personas trans se ven involucradas: hostilidad, acoso y, en muchos casos, la muerte o el suicidio derivado de esas presiones. Así lo explica Shon Faye en 'Trans: Un alegato por un mundo más justo y más libre', publicado recientemente por Blackie Books. En este, profundiza en los diferentes riesgos que las personas trans asumen en su día a día y que arranca recordando el caso de Lucy Meadows, un maestro que se quitó la vida tras el acoso de la escuela en la que trabajaba y de la prensa sensacionalista.

-Abril Zamora habla de la transexualidad en 'El Hormiguero': "Necesité un certificado psiquiátrico"

-Elliot Page, ejemplo de valentía y superación

En este libro, el primero que publica, la escritora británica expone los distintos escenarios en los que se han visto involucradas las personas trans, que van mucho más allá de los debates mediáticos acerca de si estas personas deberían entrar en un baño para chicos o para chicas o si es legítimo el proceso médico y psicológico al que se ven obligadas a soportar para poder ser quien realmente desean ser.

Sobre esos procesos de cambio de sexo habló abiertamente la actriz Abril Zamora en 'El Hormiguero', cuando fue a presentar 'Todo lo otro', una serie disponible en HBO Max, en la que figura como creadora, directora, guionista y protagonista. "Para lograrlo, necesité un certificado psiquiátrico, llevar dos años en el proceso de hormonas y es injusto porque, por ejemplo, muchas personas no pueden hormonarse", comentó en el programa de Pablo Motos, a fin de evitar la desinformación acerca de las transiciones de sexo.

Al momento, lanzó un mensaje esclarecedor: "Me parece sorprendente que a la gente le incomode lo que hagan los demás en su casa, en su vida, con quién se acuestan, su identidad de género. Si me ves feliz y te está molestando, ve al psicólogo, porque tienes un problema", dijo, dejando claro una vez más, que la libertad de elección y sentimiento no es un problema particular, sino un derecho de todos.

Hunter Schafer es otro icono trans. La modelo, activista y actriz (jamás podremos olvidar su interpretación de Jules en 'Euphoria', también disponible en HBO Max) se ha convertido en un ejemplo por muchos motivos, aunque uno de los más sorprendentes es que, a pesar de tener tan solo 23 años, ha luchado contra imposiciones como las leyes de baños anti-trans de Carolina del Norte, una norma que obligaba a las personas a utilizar el baño según su sexo.

La actriz ha llevado esa reivindicación a la propia serie que protagoniza junto a Zendaya, con quien mantiene una relación, demostrando una vez más que las etiquetas están para romperlas. La actriz ha reconocido en varias entrevistas que desde muy pequeña no se sentía identificada con su sexo y que lo reconoció ante sus padres. Rápidamente, todo su entorno comenzó a utilizar el pronombre femenino y hoy puede presumir de haber desfilado para firmas como Marc Jacobs o Miu Miu.

Otra de las mujeres a las que hoy deberíamos agradecer su papel en la sociedad es Laverne Cox. La actriz, que figura como una de las protagonistas de 'Orange Is The New Black', marcó un antes y un después en Estados Unidos, cuando apareció en la portada de la revista Times en 2014. Esta la retrataba como una actriz trans y negra de clase trabajadora, ya que entonces se encargaba de encarnar a su personaje, Sophia Burset, en la famosa serie.

Gracias a un titular como el que expuso la publicación, 'La cima trans: la próxima meta de los derechos civiles de Estados Unidos', la actriz se convirtió en un icono mundial y muchas personas trans encontraron en ella el referente de empoderamiento. Otras, además, lograron salir del armario y reconocer públicamente que eran trans.

MJ Rodríguez también hizo historia en Estados Unidos y el resto del mundo gracias a su papel en 'Pose', una serie de televisión centrada en la escena cultural afroamericana y latina LGBTQ+ en la ciudad de Nueva York en la década de los 80 y 90. Gracias a esta producción se convirtió el pasado mes de septiembre en la primera mujer transgénero en ser nominada a un premio Emmy como Mejor actriz.

A pesar de que no logró llevárselo, sí se hizo con el Globo de Oro a Mejor actriz de serie de televisión dramática y también recibió el premio Clive Barnes. "Esta es la forma en que se va a abrir la puerta para muchos jóvenes con talento. Verán que todo es posible. Verán que una joven negra y latina de Newark, Nueva Jersey, que tenía un sueño para cambiar las mentes de los demás lo ha conseguido con amor. ¡El amor gana! ¡A mis queridos jóvenes LGTBQ, estamos aquí! La puerta está abierta a las estrellas", escribió al recibir dicho galardón.

Nuestra última protagonista es Elliot Page quien, hace tiempo, comunicó que quería dejar de ser Ellen Page, a quien conocimos gracias a 'Juno', otra película extraordinaria que volvía a romper los estereotipos femeninos tradicionales. “Quería ser un niño. Le preguntaría a mi mamá si podría serlo algún día”, ha confesó en una entrevista concedida a la revista 'Time', donde quiso demostrar que al final pudo lograr su sueño.

Cuando el actor dijo que quería dejar de ser Ellen, quien fuera también protagonista de 'Origen', aseguró que sus próximas interpretaciones iban a ser masculinas y así ha sido. Vanya Hargreeves, su personaje en 'The Umbrella Academy' ahora será Viktor Hargreeves en la tercera temporada de esta producción de Netflix, que se estrenará próximamente.