Inma Cuesta enamora con su voz en 'El Hormiguero': descubrimos su faceta de cantante a través de sus actuaciones

Es una actriz consolidada en cine, televisión y teatro; pero ¿sabías que también tiene dotes para la música? Repasamos algunas de las canciones con las que lo ha demostrado.

SILVIA VÁZQUEZ

Inma Cuesta es una caja de sorpresas. Si recientemente acaparaba titulares al conocerse su maternidad (sí, es madre de una niña de año y medio junto a su pareja de la que, por cierto, se desconoce la identidad), ahora lo hace por haber brillado, una vez más, con su poco conocida faceta como cantante.

Si bien la primera noticia pertenece a su ámbito privado, del que nunca le ha gustado dar demasiados detalles; lo cierto es que la segunda forma parte de su carrera como artista y, aunque puede que parte del público lo haya pasado por alto hasta ahora, la realidad es que su bonita voz no es ninguna sorpresa para sus fans más incondicionales porque ya la ha sacado a la luz antes en algunas entrevistas o interpretaciones.

La última muestra de su arte la hemos visto en 'El Hormiguero', programa al que ha acudido este lunes junto al actor Roberto Álamo para promocionar 'El páramo', la película de terror que acaban de estrenar en Netflix. Vestida con un elegante traje de chaqueta y luciendo su voluminosa melena rizada, Inma ha entonado la canción 'Volver, volver' de Concha Buika, mientras Pablo Motos la acompañaba con la guitarra. ¡Qué bonito!

Este es, sin duda, uno de sus temas predilectos, ya que ya lo había interpretado antes en un plató de televisión. Fue hace algo más de un año, cuando visitó el 'Late Motiv' de Andreu Buenafuente con motivo del estreno de 'El desorden que dejas', uno de sus últimos trabajos.

Pero esta no es la única canción que nos ha permitido descubrir la voz de Inma Cuesta; de hecho, en el curriculum de esta jienense nacida en Valencia aparecen un par de musicales: el homenaje a Mecano 'Hoy no me puedo levantar' y la adaptación teatral de la película '¡Ay, Carmela!'.

Además, en algunos de sus papeles de cine y televisión también hemos podido escucharla. Ha cantando, por ejemplo, en algunos capítulos de las series 'Amar en tiempos revueltos' y 'Águila roja'; pero, probablemente, su actuación musical más recordada sea la de la película 'La novia', por la que obtuvo la nominación al Goya y en la que entona con maestría 'La Tarara' de Federico García Lorca. ¡Puro arte!