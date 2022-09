India Martínez responde con este posado a quienes critican sus fotos en bikini

La artista ha lanzado un contundente mensaje "A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante, o que no me hace falta enseñar, o que es para provocar al persona".

Julia García

India Martínez vuelve a ser tendencia por una foto en bikini. Lo de menos es esto último, por supuesto, pero sí es importante el nuevo mensaje firme y contundente que me manda la artista al mundo a través de las redes, especialmente a los ‘haters’ de siempre: poso como quiero, cuando quiero y como quiero.

La cantante fue noticia por algo parecido durante el confinamiento, cuando compartió un mensaje en clave ‘body positive’ reconociendo que había engordado algún kilo. "La cama desecha y tres kilos de más. Me gusta verme más en forma pero este es mi ‘yo’ confinado y un poco más sedentario", expuso entonces para, a los pocos días publicar otra foto que iba acompañada del mensaje "Ea, ahora en vez de 3 son 6k de más! La cosa es que me veo mejor que nunca o no?".

Después de aquella publicación, que por cierto se llenó de comentarios positivos de personas entre las que se encontraban famosas como Paula Echevarría, una excelente manera de dar ejemplo de su naturalidad con sus miles de seguidoras, India fue explicando cómo retomó la rutina deportiva.

"No veo mucha diferencia con la primera foto que me hice, pero me siento mucho mejor conmigo misma. Mi entrenador personal dice que estamos en el buen camino, que lo primero es crear el hábito y ser constante y pronto voy a ver los resultados", dijo poco después de ponerse en manos de un preparador. Un año después del confinamiento, la cordobesa mostró de nuevo los avances de sus entrenamientos con otra foto en bikini, y ahora, dos años y medio después, luce una figura hipertonificada que bien podría ser la de una deportista profesional.

Hasta aquí, todo normal. La historia de una persona que mejora su forma física a base de esfuerzo en el gimnasio y una correcta alimentación. Y lo cuenta porque le apetece en sus redes sociales. Pero, claro, ya sabemos la “fauna” que anda suelta por el espacio digital, donde una pequeña parte de usuarios hace mucho ruido con comentarios dañinos. Y esta vez ha sido India Martínez a la que le ha tocado el ataque de la “jauría” por compartir exactamente lo mismo que viene compartiendo desde hace tiempo: fotos suyas en bikini.

Afortunadamente, India, como cada vez más celebrities no se calla, y eso es lo que ha hecho en sus redes sociales: hablar alto y con contundencia. Así que nosotros hacemos altavoz de su mensaje, que no puede ser más claro:

"A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante… O que no me hace falta enseñar… O que es para provocar al personal… LO HAGO PORQUE ME DA LA GANA, PORQUE ME DA IGUAL LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS, Y PORQUE SOY UNA MUJER LIBRE", ha escrito, un mensaje rematado con un "(ahí lleváis otra)" y su correspondiente posado con el mismo minúsculo bikini animal print.

Nada más que decir. No se le puede quitar o poner una coma a su mensaje. Solo podemos aplaudir y contártelo por si te lo has perdido.