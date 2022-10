Hilary Swank anuncia un embarazo gemelar a los 48 años

La actriz será madre por primera vez la próxima primavera

Noelia Murillo

La televisión y el programa 'Good Morning America' en particular ha sido el escenario considerado perfecto por Hilary Swank para anunciar que la próxima primavera de 2023 será madre por partida doble. La actriz de 'Million Dollar Baby' está embarazada de dos bebés junto a su marido Philip Schneider, una noticia que ha revelado con especial entusiasmo en este espacio televisivo, debido a que ambos llevaban esperando este momento "durante mucho tiempo".

Además dar a conocer este embarazo en la televisión, Swank ha compartido un vídeo en su cuenta personal de Instagram, donde puntualiza que próximamente habrá "sesión doble", lo que ha generado un aluvión de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de amigas y compañeras. Entre ellas, las también actrices Kate Hudson, Sharon Stone, Michelle Monaghan o la tenista Maria Sharapova.

"[Lo seré] no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer. Es estupendo poder hablar de ello y compartirlo", ha asegurado la ganadora al Oscar a Mejor Actriz por 'Million Dollar Baby' ante los tertulianos del programa visiblemente emocionada y feliz. Para la intérprete, de 48 años, este hecho "es una bendición. Un milagro absoluto" y está muy contenta de que la herencia familiar también haya recaído en su familia, puesto que ha revelado que tanto en la suya como en la de su pareja se han dado varios embarazos gemelares.

Además de dar la noticia, la actriz ha querido profundizar acerca de cómo se siente actualmente y ha detallado que los compañeros de la serie de televisión en la que ahora está trabajando, 'Alaska Daily', han conocido la noticia también hace relativamente poco. "La ropa ya ha empezado a no caberme, así que el otro día tuve que cortarme los vaqueros. Y ponerme una chaqueta que no aparecía en la escena anterior", ha mencionado, haciendo referencia a los problemas de 'raccord' que so provoca en la serie.

Cabe recordar que Hilary Swank y el empresario Philip Schneider se casaron en agosto de 2018 en California (Estados Unidos), en una preciosa boda secreta que tuvo lugar dos años después de haberse conocido. Entonces, la también protagonista de 'Boys Don't Cry' eligió un vestido de novia diseñado por Elie Saab Haute Couture Atelier que tardó alrededor de unas 150 horas en confeccionar, tal y como adelantó la propia actriz en 'Vogue'.

Este no fue su primer matrimonio, ya que se casó en 1997 con Chad Lowe, de quien se separó una década después. También casi pasa por el altar con el extenista colombiano Rubén Torres en 2016, a quien conoció gracias a una amiga en común, pero ese mismo año se anunció su ruptura sentimental, sin detallar los motivos por los que la pareja decidió no llevar adelante dicho compromiso.