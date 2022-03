El susto de Hailey Bieber al ser hospitalizada por un problema de salud

La modelo, que ya se recupera en casa, ha contado su experiencia tras haberle encontrado un coágulo en el cerebro.

Julia García

La modelo estadounidense Hailey Bieber ha tenido un grave problema de salud en los últimos días, si bien se encuentra de nuevo en casa después de haber sido hospitalizada por ello.

Así lo ha confirmado en un comunicado publicado en su perfil de Instagram la propia joven, seguramente con la intención de acallar todas las informaciones que estaban dando sobre ello en las últimas horas los medios de su país especializados en crónica social.

"El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital", ha escrito la modelo de 25 años. En el recinto médico situado en Palm Springs, en el sur de California, región en la reside la pareja, ha estado ingresada durante dos días, pero este sábado, Bieber ha confirmado que ya está en casa de nuevo tras recibir el alta médica. "Ahora estoy en casa y me va bien, y estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron", ha dicho.

Los médicos que le han atendido en el hospital, ha explicado Hailey, "Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas". La sobrina de Alec Baldwin ha reconocido que esta emergencia médica ha sido “uno de los momentos más aterradores por los que he pasado”.

La pareja no gana para sustos

Justin Bieber, marido de Hailey desde que se casaron en el año 2019, suele exponer a menudo su amor y admiración por su mujer en su perfil de Instagram, si bien esta vez no ha querido dar más información acerca del problema de salud de esta.

Curiosamente, hace un par de semana fue él quien tuvo un percance sanitario, ya que contrajo el coronavirus, lo que le obligó a cancelar algunos de los conciertos de su nueva gira, la primera después de regresar a la música tras su temprana retirada.

No gana para sustos la pareja últimamente. Hace apenas un mes, una fiesta con motivo de la Super Bowl organizada por el cantante acabó con un tiroteo en el exterior del local donde se celebrada, el restaurante The Nice Guy West Hollywood, tras un altercado del que fueron protagonistas algunos conocidos raperos estadounidenses como Kodak Black, Lil Baby y Gunna.