El rodaje del reality show de Netflix ya está en marcha y por fin hemos podido ver imágenes de la modelo durante el mismo.

Julia García

"No me considero un fenómeno, pero sí una mujer afortunada porque sé lo que es no tener nada y lo que es tener todo"; "Ahora puedo viajar a los mejores sitios del mundo sin preocuparme de poder pagarlo o de pagarlo a plazos, pero sigo disfrutando tanto como antes"; "El jet me facilita mucho la vida. Si tuviera que estar tres horas en un aeropuerto con Cris me volvería loca, preferiría no viajar" o "Yo llegaba al trabajo en autobús y me iba en Bugatti", son algunas de las frases para el recuerdo que nos dejó la primera temporada de Soy Georgina, el reality que seguía a Georgina Rodríguez en su día a día.

Los seis episodios que se estrenaron a principios de 2022 fueron todo un éxito, tanto que se convirtió en lo más visto en multitud de países durante una semanas y nos dejaron con ganas de más. Lo bueno es que Netflix ha sabido recoger el guante para responder a nuestras demandas y ya se ha puesto manos a la obra para rodar una segunda entrega de este documental que promete dar como mínimo el mismo juego. De hecho, acaban de hacerse públicas las primeras imágenes y ya ha sido toda una revolución.

Aunque ya son varias las semanas las que Georgina Rodríguez lleva con las cámaras siguiéndole a todas partes para no perder detalle alguno en estos nuevos episodios –desde su paso por el Festival de cine de Venecia emulando a Audrey Hepburn hasta su viaje a Fátima para rezar pasando por su aparición en el desfile de Jacquemus o su debut en un salón de tatuajes– no ha sido hasta ahora cuando la aragonesa ha compartido con sus millones de seguidores lo que podrá verse en ellos.

De momento lo que ha publicado en su cuenta de Instagram son varias imágenes en las que aparece claqueta en mano enfundada en un diseño de Alex Perry que no ha pasado desapercibido. Un conjunto estampado en rosa y naranja formado por un ajustado vestido fruncido en la parte central con escote palabra de honor y unos guantes largos a juego que confirman la tendencia de este accesorio cada vez más presente en diversas alfombras rojas.

El precio de este dúo firmado por el creador de origen australiano que ha combinado con su melena semirecogida y unos grandes pendientes es de 1 760 euros.

Este pequeño anticipo de lo que podrá verse en Soy Georgina nos sirve para ir abriendo boca después de que hace unas semanas Álvaro Díaz, director de entretenimiento de Netflix España hablara sobre lo que aparecerá en pantalla en los capítulos que está rodando. "Contará con momentos de la más absoluta tristeza y la desgarradora pérdida que sufrió Georgina es algo que le puede pasar a personas que tienen todo como ella y a personas que no tienen nada", explicó en referencia a la muerte de uno de los mellizos de la modelo y Cristiano Ronaldo la pasada primavera.