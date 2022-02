El posado de Georgina Rodríguez en bikini para presumir de embarazo

Tras el éxito de su reality en Netflix, la actriz está disfrutando de unos días de vacaciones en Dubai junto a Cristiano Ronaldo a pocos meses de convertirse en madre de nuevo.

Julia García

Georgina Rodríguez no podía haber empezado mejor su vuelta al sol. El pasado 27 de enero cumplía 28 años y lo celebraba por todo lo alto. Y no lo decimos solo porque Cristiano Ronaldo mandara iluminar la famosa torre Burj Khalifa con el nombre de su novia a modo de regalo sorpresa por su gran día, sino porque esta fecha tan señalada coincidió con el estreno en Netflix a nivel mundial del reality sobre su vida.

Soy Georgina es el título del documental que en menos de una semana ya ha conseguido colarse en las primeras posiciones de las listas de los más vistos en los diferentes países en los que se ha emitido. En él cuenta cómo conoció al futbolista y cómo fueron los inicios de su relación –"Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti", revela en uno de los episodios- y también como ha pasado "de vender lujo a lucirlo en las alfombras rojas" y que por ese motivo sabe "lo que es no tener nada y sé lo que es tener todo", asegura.

El éxito ha sido tal que la modelo ha querido agradecer a los suyos su apoyo en redes sociales: "Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto. Gracias Cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos pero a sabiendas que nos encontraríamos", escribe en un texto que ha compartido en su perfil de Instagram.

Aprovechando un pequeño parón del calendario futbolístico, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están disfrutando de unos días de vacaciones en compañía de sus cuatro hijos –Cristiano Jr, Eva, Mateo y Alana Martina– a los que se unirán los bebés que vienen en camino y cuya llegada anunciaron el pasado mes de octubre. "Encantados de anunciar que estamos esperando mellizos. Nuestros corazones están llenos de amor. No vemos el momentos de conoceros", dijo entonces la pareja al dar a conocer la feliz noticia.

Desde entonces no habíamos podido ver el embarazo de la influencer en todo su esplendor hasta ahora ya que, aprovechando el calor de Emiratos Árabes, no ha dudado en mostrar cómo ha crecido su tripa enfundada en un bikini azul.

Con un pañuelo en la cabeza y una piña colada en la mano, Georgina Rodríguez ha publicado en sus redes sociales varias fotografías de su álbum familiar de estos días desde un lugar que ella misma ha calificado como un "paraíso".