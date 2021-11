George Clooney habla de cómo conoció a Amal: "Entró en mi vida y me enamoré locamente"

El actor también ha recordado el momento en que decidieron formar una familia

Noelia Murillo

Cuando George Clooney y Amal Alamuddin, una abogada experta en Derechos Humanos, contrajeron matrimonio, medio mundo supo que el actor estaba realmente enamorado. Con fama de mujeriego y bajo la etiqueta de 'soltero de oro', se movió por las premieres de la industria así como otros eventos de estas características casi con la certeza de que jamás iba a tener una relación estable.

Todo lo contrario: desde que conoció a la que hoy es madre de sus dos hijos, que llegaron al mundo tres años después de este enlace que tuvo lugar en Venecia, el actor parece haber demostrado que no está hecho para otra vida que no sea la de estar junto a su pareja y lo cierto es que se le ve más feliz que nunca.

-Las cartas de amor de George Clooney y Amal durante el confinamiento

-Amal Clooney nos deja sin palabras con su vestido de lentejuelas

Sobre el momento en que la conoció ha querido hablar en el podcast WTF with Marc Maron, donde el actor de 'Ocean's 11' ha recordado cuál fue la primera impresión que le dio Amal. "No quería casarme, no quería tener hijos. Luego, este extraordinario ser humano entró en mi vida y me enamoré locamente. Entonces, supe desde el momento en que la conocií que todo iba a ser diferente", ha comentado.

Si bien es cierto que verle conertido en un hombre casado sorprendió a medio mundo, no ocurrió lo contrario cuando se supo que el actor iba a ser padre de un niño y una niña. Así, ha desvelado cómo fue el momento en que supo que iba a tener mellizos: "La hermana [de Amal] tiene gemelos y me quedé atónito porque estaba un preparado para uno solo... Me encanta ser padre".

Como cualquier pareja, antes de llegar a esta situación, Amal y George se plantearon tener hijos juntos y ese es un momento que la estrella de Urgencias llevará siempre en su recuerdo. "Llevábamos casados alrededor de un año y estábamos en casa de un amigo que tenía un hijo muy ruidoso y desagradable. Salimos a dar un paseo y ella, que nunca había pensado en eso, me dijo: 'Tenemos mucha suerte en la vida'. Y le dije: 'Sí, tenemos suerte de habernos encontrado'", ha desvelado.

En ese momento, fue Amal quien le dejó caer que quería ser mare. "Ella dijo: 'Creo que la suerte debería compartirse con otras personas'", ha añadido el que lleva siendo imagen de Nespresso durante varios años. A pesar de reconocer que "durante un minuto" tuvo que pensar bien qué responder, finalmente lo tuvo claro. "Si estás pensándolo, vayamos a ello", ontestó.