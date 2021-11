Gal Gadot será la nueva madrastra de Blancanieves en la nueva versión de Disney

Se avecina nuevo 'live action' sobre la historia de esta princesa y será la actriz quien de vida al malvado personaje de cuento.

María Aguirre

Con una polémica versión sobre la vida de Cleopatra a punto de ver la luz, la esperada tercera entrega de 'Wonder Woman' en fase de preparación y en el mismo día en el que enfundaba en un espectacular vestido de lentejuelas con finos tirantes y falda de volantes de la colección primavera-verano 2022 de Loewe para aparecer arrebatadora con melena peinada con efecto mojado y labios rojos en el estreno en Los Ángeles de su último proyecto cinematográfico de la mano de Netflix, 'Red notice', Gal Gadot se convertía en noticia por otra película.

El portal de noticias Deadline publicaba en exclusiva que era ella quien había sido confirmada para el papel de madrastra en la nueva adaptación que Disney prepara sobre la historia de Blancanieves y los siete enanitos. El célebre cuento de los Hermanos Grimm que ha sido versionado en el cine hasta la saciedad -recordemos que 'Maléfica', la saga protagonizada por Angelina Jolie parte de un spin off de esta misma obra- será convertido de nuevo en un 'live action', esta vez con Rachel Zegler en el papel de la ingenua princesa y Gal Gadot en el de la vanidosa mujer con la que convive.

Nueva adaptación de Disney

Según informa este mismo medio, la que fuera encargada de dar vida a la superheroína Wonder Woman ha sido desde el primer momento la primera opción para los productores de esta cinta aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha por fin cerrado el contrato y por eso no será hasta 2022 cuando de comienzo su rodaje con Marc Webb -responsable de las últimas adaptaciones de 'Spiderman'- al frente como director y Marc Platt, conocido por su trabajo en Broadway, como productor.

El nombre de Gal Gadot se une así al de otras estrellas de Hollywood como Julia Roberts o Charlize Theron que se han metido anteriormente en la piel de la famosa villana de Disney. La factoría, por cierto, promete una película mucho más profunda en la que la música tendrá un peso fundamental ya que Benj Pasek y Justin Paul, ganadores de un Oscar y un Tony por 'La La Land' y 'The Greatest Showman', han sido los elegidos para componer su banda sonora original.