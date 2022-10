Florence Pugh denuncia que la industria del cine intentó cambiar su aspecto

"Trataron de modificar mi peso, mi apariencia, la forma de mi cara, la forma de mis cejas...", ha dicho

Noelia Murillo

En los últimos años, hemos visto cómo Florence Pugh se ha convertido en una de las actrices más interesantes del cine contemporáneo. Lo es por el tipo de películas que elige, ya que se deja llevar tanto por el cine independiente, con títulos como 'Midsommar' (2019) como por franquicias masivas, como es el caso de 'Viuda negra' (2021). Entre sus últimos trabajos también destaca 'Don't Worry Darling', cinta en la que ha compartido escenas con Harry Styles Chris Pine y la propia directora, Olivia Wilde.

Lejos de las polémicas que ha suscitado este trabajo, por la supuesta enemistad entre los actores (llegó a decirse que el que también fuera cantante de One Direction escupió a su compañero de reparto en el Festival de cine de Venecia), así como por la tensa relación entre Wilde y Pugh, esta última siempre ha defendido sin morderse la lengua en una industria que parece no evolucionar hacia una paridad demostrada. Tanto es así que a principios de este mes hizo una de sus reivindicaciones más agudas con un vestido transparente de Valentino y a favor de la visibilizar los pechos pequeños.

Más recientemente ha hecho mención a una situación que tuvo que afrontar cuando comenzó en la industria del cine, un negocio en el que irrumpió con tan solo 17 años. Fue en la película 'The Falling' (2014), que, según ella, "fue una completa casualidad en el lugar correcto en el momento correcto". Poco después, en 2019, fue elegida para protagonizar la serie adolescente 'Studio City' y, con ello, vinieron los requisitos por parte de los ejecutivos sobre su apariencia.

"No quería hacer todo aquello que estaban tratando de cambiar de mí, como mi peso, mi apariencia, la forma de mi cara o la forma de mis cejas. No era la industria en la que quería trabajar", ha comentado en una entrevista para 'The Telegraph', recordando que entonces pensaba que el negocio del cine "sería como la experiencia de hacer 'The Falling', pero, en realidad, esto era lo que parecía la cima de la industria y sentí que había cometido un gran error".

Debido a que la serie no continuó con una nueva temporada, Florence Pugh aprovechó para viajar a Inglaterra y hacer una audición para la cinta 'Lady Macbeth' (2016), un drama basado en la novela homónima que resultó ser ganadora y que le ofreció el pistoletazo de salida necesario para reconciliarse con el cine y, a su vez, alcanzar la fama mundial. "Eso hizo que volviera a enamorarme del cine, un espacio en el que podías ser obstinado y ruidoso. Me quedo con eso. Creo que es demasiado fácil presionarte para la gente de esta industria. Yo tuve la suerte de descubrir qué tipo de artista quería ser cuando tenía 19 años", ha reconocido en esta publicación.