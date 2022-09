La presentadora del informativo de La Sexta también ha perdido a su abuela

Noelia Murillo

Está mal dicho aquello de que "el tiempo lo cura". Quizá lo que haga realmente sea demostrar cosas y suavizarlas. Ya sea un bache emocional o la pérdida de un ser querido, solo el tiempo (y quizá algo de terapia) es capaz de volver a ponerlo todo en orden, aunque no sea el inicialmente establecido. Por eso mismo, Cristina Saavedra ha necesitado unos meses de respiro, para superar algunos de los acontecimientos más duros de su vida: la muerte de sus dos hermanas y de su abuela, seres queridos que han fallecido de forma consecutiva y a las que estaba muy unida.

"Fuimos la banda más hermosa del mundo. Kiko y yo seguiremos tocando por vosotras. os amamos. Y lo seguiremos haciendo eternamente hasta que nos volvamos a encontrar", escribía hace unos días la presentadora del informativo de La Sexta, con una imagen en la que aparece rodeada de sus tres hermanos. Esta pequeña muestra de ánimo hizo pensar a muchos que cabría la posibilidad de que volviese a estar presente en nuestras pantallas más pronto que tarde.

Así lo lanzó hace unos meses, en mayo, cuando anunció que estaba pensando en reengancharse a su vida laboral y que había encontrado el momento y las fuerzas necesarias para volver al trabajo. "De vuelta. Gracias por el cariño que tanto me ha ayudado a estar aquí de nuevo", escribió hace unos días, cuando compartió una imagen de un ordenador de edición del programa. Dicho y hecho: Cristina Saavedra ha vuelto a su casa arropada por los aplausos de sus compañeros, tal y como se ha visto en un vídeo que ella misma ha compartido.

"Después de meses de tinieblas y oscuridad, lo que veis en este vídeo me devuelve a la vida. Hoy he vuelto a presentar y ahí estaban al final mis compañeras y compañeros. Gracias por tanto amor que me ha hecho fuerte", ha escrito en su cuenta de Twitter, donde aparece visiblemente emocionada con un ramo de flores en el plató del informativo. Por ese motivo, han sido miles los mensajes de felicitación y cariño que ha recibido por redes, por las que también ha sido acosada estos meses a pesar del momento tan duro que le ha tocado vivir.

La periodista perdió a la primera de sus hermanas, la pequeña, en el verano de 2021. Lo hizo tan solo 12 días después de su abuela. "Que la vida puede ser insoportablemente perversa lo sabemos. Que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres", escribió en el momento de la terrible noticia. Meses después, tuvo que llorar a su otra hermana, la mayor, con la que vivió muy de cerca el tratamiento. "Luchar es bregar, abrirse paso en la vida. Es levantarte de la cama molida tras la quimio para desayunar con tus hijas. Es secarte las lágrimas cuando te quedas con los mechones en la mano tras lavarte el pelo", apuntó en otra publicación entonces. Su hermana falleció a los 50 años.