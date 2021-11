La modelo se ha pronunciado sobre el caso de Britney Spears y ha hecho referencia a numerosos casos en los que las mujeres han sido comercializadas para sacar de ellas rédito económico.

Ya son muy numerosas las ocasiones en las que Emily Ratajkowski se ha pronunciado sobre el trato injusto que las mujeres reciben por el mero hecho de ser mujeres. Hace apenas un mes, la modelo, empresaria y escritora publicó su libro 'Mi Body', un ensayo en el que reflexiona sobre la relación de las mujeres con su cuerpo, sobre la mirada masculina y sobre la mercantilización del cuerpo femenino.

En su entrevista más reciente para la revista Elle, Ratajkowski ha abordado de nuevo este tema con la autora Lisa Taddeo, profundizando en lo que significa ser mujer y tratada como una mercancía. Y entre otras cosas, ha querido expresar su opinión y descontento acerca del caso Britney Spears.

Ratajkowski ha confesado la tremenda simpatía que siente por Spears y otras tantas mujeres que han sido salvajemente criticadas y tratadas de forma injusta por los medios de comunicación. "Es duro empezar ahora a hacer prensa y ver cómo las cosas se convierten en blanco y negro: 'Es una condena' o 'Se está quejando de su vida'. Pero no podría vivir conmigo misma si no compartiera estas historias", ha dicho Emily refiriéndose al hecho de compartir su propia historia en su libro.

En 'My Body', "Escribo sobre Britney y sobre cómo era crecer a principios de los años ochenta. Observaba a estas mujeres mientras se destruían más y más a nivel físico. Viendo esas portadas de [las revistas diciendo] que se veían como prostitutas", explicó.

Y continuó: "En aquel entonces, pensaba que estaban en la cima del mundo, que estaban ganando. Ahora hemos llegado a entender que estas mujeres fueron torturadas y siguen siéndolo. Y todo eso viene de un punto de vista increíblemente misógino".

"Creo que es importante revelar las complejidades, porque no son solo las mujeres famosas, son todas las mujeres. Obviamente, las mujeres blancas tienen una posición muy particular en el mundo, pero todo está en una escala de lo que experimentamos y las formas en que tratamos de cambiar el sistema y fallamos a la hora de conseguirlo. Ahora vivimos en un mundo en el que todo gira en torno al empoderamiento", confesó Ratajkowski. "Esta palabra se utiliza con mucha facilidad. Pero creo que casi hemos perdido la perspectiva".

A pesar de que Emily reconoce que las cosas han cambiado en ciertos aspectos para mejor en cuanto a la forma en que se trata a las mujeres en la sociedad de hoy, confiesa de no estar segura de cuál es la motivación detrás de esos cambios. "Creo que algunas cosas han cambiado. Pero no sé si es por las razones correctas. Vivimos en una cultura en la que la gente actúa por miedo a las consecuencias, en lugar de por el respeto aprendido". Y continúa: "No se enseña a un niño a no pegar a su hermano porque vaya a sufrir un castigo, sino porque no es algo agradable. Todo el mundo está preocupado por ser cancelado en lugar de entender realmente la empatía. Por eso, creo que escribir es tan importante, porque no se trata de la Twittersfera y la cancelación rápida".

Y es que, según ha confesado la también actriz, su intención a la hora de publicar este libro era despertar en los corazones de la audiencia la empatía. "Creo que contar historias hace aflorar la empatía de la gente de una manera diferente. Así que espero que muchos hombres lean este libro. No sé si eso va a suceder, pero me encantaría que así fuera. Ser padre de una hija no debería ser la única manera de hacer a un hombre reflexionar y entender estar cosas".

Emily, que dio a luz a su primer hijo en mayo de este año, reflexionó también en esta entrevista sobre la maternidad. "Odio la idea de que te conviertes en madre y todo cambia", explicó. "Es algo de lo que hablo en el libro: Pasas de niña a objeto sexual y a madre. Pero fue una de las experiencias físicas más poderosas que he vivido", añadió. "Estar en una habitación y confiar en mi cuerpo, aunque haya gente a mi alrededor que diga que lo conoce mejor que yo o que tiene derecho a él de alguna manera. Fue enormemente impactante".

Y finalmente, confesó haberse sentido aliviada cuando supo que esperaba un niño, al que llamó Sylvester Apollo, en lugar de una niña, ya que tenía un miedo atroz a que la pequeña fuese sexualizada desde la infancia del mismo modo que le ocurrió a ella. "Inicialmente quería una hija, pero cuando me enteré de que iba a tener un hijo, me sentí muy aliviada. Porque creo que sacaría a relucir el haber sido sexualizada mucho antes de la pubertad y ser consciente de ello Y de hecho quiero tener más hijos, así que quizás sea algo con lo que tendré que lidiar en el futuro", concluyó.