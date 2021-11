Emily Ratajkowski comparte unas fotos de sus abdominales: "Es mi cuerpo y no me voy a apoyar en la humillación"

La modelo ha reconocido que casi no publica una serie de fotografías suyas en las que muestra su vientre plano porque sabía que iban a ser "controvertidas".

Julia García

El pasado 11 de noviembre Nueva York acogía una nueva entrega de los CFDA, los premios otorgados por el Consejo de Diseñadores de Moda de América que en esta edición coronaron, entre otras, a Zendaya como icono de estilo por sus imponentes looks cada vez que pisa una alfombra roja. En la gala estuvieron muchas otras mujeres que, como la protagonista de 'Euphoria', se desenvuelven muy bien en este tipo de entornos como, por ejemplo, Emily Ratajkowski, toda una maestra en este campo. La prueba es que se presentó en la gala con un complicado conjunto de la colección primavera-verano 2022 de Miu Miu compuesto por falda midi y camisa y jersey que defendió como solo ella era capaz de hacerlo.

Al ser en versión 'cropped' la parte superior, la zona del abdomen quedaba completamente al descubierto y eso hizo que la modelo tuviera reparos al escoger el look pero, sobre todo, a compartir posteriormente imágenes del mismo en su perfil de Instagram por el miedo a las críticas de los incómodos haters. Ella es una de las millones de mujeres que sufre diariamente el bullying en las redes sociales y por este motivo dudó en publicar las fotos. Por suerte, recapacitó y decidió no entrar en el juego de quienes hacen body shamming.

"Casi no publiqué esto porque sabía la controversia que provocaría, ¡pero oye, es mi cuerpo y no me voy a apoyar en la vergüenza!" ha escrito la top junto a las instantáneas en las que se aprecia su vientre plano, el mismo que fue criticado cuando presumió de él a los pocos días de dar a luz.

Precisamente sobre el body shamming y sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres es sobre lo que habla Emily Ratajkowski en su libro 'My Body', una reflexión en forma de doce ensayos en los que cuenta algunas de las experiencias más traumáticas que ha tenido a lo largo de su carrera como modelo y actriz. "Para mí, este libro trataba de hablar de los momentos en los que las mujeres pueden ser muy vulnerables, y de las dinámicas de poder que a menudo se ocultan. Eso es lo que realmente me gustaría ver: una mayor conversación en torno a esas dinámicas de poder", escribe la modelo, quien cuenta en su obra que "La belleza fue una forma de ser especial para mí (...). Cuando era especial, sentía más el amor de mis padres por mí".