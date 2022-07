Emily Blunt habla sobre cómo la actuación le hizo perder el miedo a su tartamudez

"Fue una especie de invitación a hablar con fluidez por primera vez", ha asegurado

Noelia Murillo

En muchas ocasiones, podemos darnos cuenta de que el arte abarca cientos de formas de expresividad y que, por eso, muchas personas encuentran refugio en él. Ya sea pintando, cantando o actuando delante de las cámaras, famosos y no tan famosos han llegado a reconocer que la pintura, la música o el cine les han llegado a salvar la vida precisamente porque han hallado en estas disciplinas una forma de contar lo que sienten. Eso, precisamente, es lo que hace que cada creación sea personal y única. En caso de empatizar con sus oyentes o espectadores, ya alcanza otro nivel inesperado y siempre deseado.

Una de las personas que encontraron en el arte su mejor forma de expresión personal es Emily Blunt. La actriz ha reconocido en más de una ocasión que, cuando era pequeña, sufrió acoso por su tartamudez. Sin ir más lejos, en una entrevista ofrecida a InStyle en 2016, llegó a asegurar que gracias a este trauma se pudo convertir en una mujer fuerte. "En mi caso, se burlaron mucho de mí y, por eso, a día de hoy sigo odiando a los abusones y a las personas crueles", aseguró entonces.

Este mismo tema ha sido sobre el que ha girado la gala Freeing Voices, Changing Lives 2022, que celebra el American Institute for Suttering y en la que ha participado como anfitriona. En este evento, la actriz ha asegurado que considera que es "importante" para ella seguir "hablando abiertamente" sobre los problemas del habla, "una discapacidad de la que la gente no sabe mucho", ha puntualizado. Con ello, ha recordado que fue gracias al cine y a la actuación perdió el miedo a enfrentarse a las críticas por la tartamudez.

"Fue una especie de invitación a hablar con fluidez por primera vez. No diría que es eso por lo que me aventuré a actuar, pero fue un poco impactante la primera vez que pude hablar haciendo de tonta o con un acento distinto fingiendo ser otra persona", ha comentado en una entrevista para People, donde la protagonista de 'El regreso de Mary Poppins' ha reconocido que "la gente no habla lo suficiente de este problema si no tiene suficiente influencia y millones de personas en el mundo luchan con eso". La actriz, que ha sido la conductora de esta gala en alguna ocasión más, ha indicado que considera que "hay algo muy conmovedor en liberar a las personas de las garras de un impedimento del habla" y ha insistido en que se trata de algo "biológico y hereditario", para animar a las personas que sufren este tipo de problemas a quererse más y mejorar su autoestima, puesto que no es algo que sea su "culpa".

Conviene mencionar que para esta intervención, la británica ha optado por un impresionante vestido en color coral con mangas abullonadas y detalles de cintas negras firmado por Roksanda, una pieza única que pertenece a la colección de otoño-invierno 2022 de la marca. Con detalles también en color negro y azul en la parte frontal de la prenda, se trata de un vestido 'midi' que ha querido combinar con unas sandalias de tacón finas también en color negro.Para concluir, ha optado por llevar el pelo recogido en una trenza, con la raya en medio.