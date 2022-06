Elliot Page revela que tuvo problemas de ansiedad y depresión... e incomprensión

El actor ha contado cómo fue obligado a llevar ropa que no le gustaba para la promoción de 'Juno'

El actor canadiense Elliot Page es uno de los rostros que ponen cara al Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y, diariamente, a una lucha personal en la que se han visto miles de personas que no se sienten identificadas con el género con el que nacieron. Porque Elliot, que antes se hacía llamar Ellen, ha tenido muy claro desde el principio que quería ser él mismo antes de dejarse mover por los cánones establecidos en la industria del cine, tan tradicionales como restrictivos.

Y es que ya han pasado 15 años desde el estreno de 'Juno', la cinta en la que compartió protagonismo junto a Michael Cera y en el que interpretaba a una joven madre adolescente. Gracias a esta producción, Elliot, que por entonces era Ellen, logró la fama que necesitaba para después participar en producciones menos independientes que esta, como 'Origen', de Christopher Nolan. Sobre ese salto a la fama ha querido hablar recientemente el actor en una entrevista para 'Esquire'.

En este cuestionario, ha revelado algunos detalles desconocidos acerca de su vida personal, como su infancia, su carrera, la transición de género y las imposiciones de la industria del cine. "Desearía que la gente entendiera que esa mierda literalmente casi me mata", ha comentado sobre su despegue en la gran pantalla. "Estaba encerrado, vestido con tacones y todo el look: no estaba bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie", ha añadido.

Acerca de esta promoción, sus primeros encuentros con la prensa y la sobreexposición, ha comentado que no recuerda cuál fue "el peor día", aunque sí tiene memoria en lo que respecta al tipo de comentarios que tuvo que escuchar. "Oh, vete a la mierda, eres famoso, tienes dinero y tenías que usar un vestido", ha indicado, asegurando que el estudio de la cinta, Fox Searchlight, le obligó a llevar este tipo de prensa durante la alfombra roja.

Asimismo, ha recordado cómo fueron aquellos tiempos en el plano personal y más allá de las cámaras. "A mis 20 años no sabía cómo decirle a la gente lo mal que estaba. Me reprendería por ello. Estaba viviendo la vida y mis sueños se estaban haciendo realidad, y todo eso estaba sucediendo", ha puntualizado, desvelando que cuando se puso a las órdenes de Nolan prácticamente no podía dejar el hotel en el que se alojaba.

"Luché con la comida. Depresión intensa, ansiedad, ataques de pánico severos. No podía funcionar. Había días en que solo tenía una reunión y salía de mi casa para ir a ella y tenía que darme la vuelta", ha revelado, dando a conocer el nombre de una de las personas más importantes de su vida, que le apoyó cuando creía no encontrar salida a esa situación. Se trata de Catherine Keener, protagonista de 'Virgen a los 40' y 'Cómo ser John Malkovich', con quien Elliot coincidió en 2007 en el rodaje de 'An American Crime'.

"Vivía sola en un hotel y ella vino a buscarme. Viví con ella. Para mi vigésimo primer cumpleaños me hizo una fiesta sorpresa. Realmente no conocía a nadie, así que todos usaban etiquetas con sus nombres. Yo también usé uno. Nadie me conocía, y trajeron estos pequeños regalos divertidos. Fue muy dulce. Hay personas que conocí esa noche que están tatuadas en mi cuerpo", ha confesado.