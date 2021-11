El artista ha acudido al programa para presentar su nuevo trabajo, 'Equals'

Noelia Murillo

Ed Sheeran está de vuelta en varios sentidos: no solo porque hace apenas unas semanas daba la noticia de que se había contagiado de Covid-19 y tuvo que frenar y anular la campaña de promoción de su nuevo trabajo, sino también porque ha sacado este esperadísimo disco llamado 'Equals'. Se trata del sucesor de 'Divide', que vio la luz en 2017.

Puede que, debido a ese contagio, Pablo Motos viera peligrar su participación en 'El Hormiguero' (donde triunfó Isabel Díaz Ayuso) donde, a pesar de que a veces realizan conexiones por videollamada con algunos invitados (especialmente durante la pandemia), siempre luce más que los participantes en este espacio se sienten a su lado para responder a sus preguntas.

Finalmente, el autor de 'Shape Of You' ha logrado recuperarse para participar en el programa de forma presencial y lo ha hecho por todo lo alto: no siempre se ven invitados tan abiertos, cálidos y carismáticos como Ed Sheeran y eso lo ha demostrado a lo largo de la emisión de 'El Hormiguero', desde la entrevista principal hasta las pruebas a las que ha sido sometido por las famosas hormigas Trancas y Barrancas.

En este sentido, la reciente paternidad del artista ha sido uno de los puntos más destacados del cuestionario. Conviene recordar que además de por ser uno de los artistas ingleses más influyentes de los últimos tiempos y llenar estadios por doquier, el autor de 'Photograph' cuenta con un pasado menos idílico del que se podría imaginar, donde han tenido gran influencia sus adicciones.

Si bien es cierto que le conocimos con su característico pelo naranja y sus cientos de tatuajes, esta vez se le ha visto ligeramente cambiado y en esa línea ha querido arrancar la entrevista Pablo Motos, hablando sobre su salud. El invitado ha reconocido que ahora come mejor y que son historia los días en los que bebía grandes cantidades de alcohol. "Un día tonto, podía beberme dos botellas de vino. Ahora lo que me gusta es la media botella", ha reconocido.

Debido a Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, cuyo nacimiento anunció en septiembre del pasado año, la vida de este cantautor ha cambiado por completo y también sus hábitos menos venerables. "Como la niña se despertaba a cualquier hora de la noche, tuve que dejar de beber para poder estar espabilado", ha desvelado.

En este álbum, que salió a la venta el pasado 29 de octubre, el artista recuerda algunos de los momentos más difíciles de su vida, al igual que se pone en una perspectiva de futuro en lo que respecta a la pequeña. Sobre una de esas canciones que son poesía y realidad, marca de la casa del inglés, se encuentra 'Leave Your Life'.

"En esa canción haces una reflexión sobre cómo crees que te recordaría tu hija si de repente desaparecieras", ha comentado el presentador, a lo que el cantante ha respondido: "No me gustaría que me recordara como una estrella del pop. Me gustaría que me recordara como a su padre y que tuviera en cuenta ese cariño".

El artista se ha camelado al público hablando así de su pequeña, así como dando a conocer una faceta suya que no todos estarían dispuestos a copiar. "No tengo móvil desde hace seis años. Tengo iPad y cuando voy en el coche respondo correos, pero me gusta interactuar con la gente. Cuando voy a cenar con mi mujer, estoy presente al cien por cien", ha contado, confirmando que todo lo que tiene de especial como artista sin duda se podría trasladar al plano personal.