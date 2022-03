Diane Kruger recuerda su prueba de casting para 'Troya': "Me sentí como un trozo de carne"

La actriz interpretó a Helena de Esparta

Noelia Murillo

A pesar del lapso de tiempo que ha supuesto la pandemia, que ya supera los dos años, no ha pasado tanto en realidad desde que comenzara a gestarse el movimiento Me Too. En el marco del Mes de la Mujer como lo es marzo, conviene no perder de vista este momento tan importante en la historia, impulsado por actrices como Alyssa Milano, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow o Uma Thurman, quienes tuvieron el valor de denunciar a una de las figuras más grandes de la industria.

Si bien es cierto que lograron derrocarle, lamentablemente se mantienen algunas de estas conductas en castings, rodajes o grabaciones, motivo por el cual la lucha no ha cesado y los testimonios de mujeres famosas no han dejado de salir a la luz. El último de ellos ha sido el se la actriz Diane Kruger, que ha comentado recientemente uno de los episodios más incómodos de su vida.

Lo ha hecho en Variety SXSW Studio, donde ha hablado de su carrera profesional, que se inició como modelo y que le ha llevado a trabajar con algunos de los grandes directores de cine de la historia. La actriz de la serie 'Swimming With Sharks' ha hecho referencia a ciertas circunstancias personales y profesionales por las que ha tenido que pasar en el mundo del espectáculo.

Una de ellas fue durante la prueba de casting de la película 'Troya', en 2004, donde encarnó a uno de los personajes más vapuleados de la historia, Helena de Troya, también conocida como Helena de Esparta. "Definitivamente me he encontrado con todos los Weinstein de este mundo desde el principio", ha contado al inicio de esta entrevista. En relación a esta película, la también actriz de 'Malditos Bastardos' ha dicho que el director le insistió en que "debía ir disfrazada al estudio".

"Y me sentí como si fuera un trozo de carne, me miraron de arriba abajo y me preguntaron: '¿Por qué crees que deberías interpretar a este personaje?'", ha añadido, asegurando que "se ha visto en situaciones inapropiadas e incómodas" a lo largo de su carrera en múltiples ocasiones, hasta el punto de que llegó a pensar que "Hollywood era así". No obstante, recordó que también sintió lo mismo como modelo y que las diferencias entre un universo profesional y otro apenas son notables.

Todas estas reflexiones derivan de una escena que ha tenido que rodar para 'Swimming With Sharks', serie en la que en la que se ve sometida a mantener relaciones sexuales con un magnate interpretado por Donald Sutherland. Sobre ello, Kruger ha asegurado que le ha hecho reflexionar acerca del abuso de poder y cómo esto le ha afectado en su carrera profesional y personal. "Grabar esa escena fue solo un recordatorio de lo repugnante y aceptable que era el mal comportamiento en nuestra sociedad, no solo en Hollywood", ha subrayado.