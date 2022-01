La lección de Demi Moore y Mila Kunis : puro humor en un spot (pese a Ashton Kutcher)

Las dos mujeres protagonizan un sorprendente anuncio de la compañía AT&T Fiber que está previsto que sea emitido en la Super Bowl 2022.

Clara Hernández

Sorpresa (mayúscula) y mucho humor. Estos son los ingredientes -encabezados por la presencia de Demi Moore y Mila Kunis, consideradas popularmente rivales por sus relaciones con Ashton Kutcher- los ingredientes del anuncio con el que AT&T Fiber pretende ser la sensación de la Super Bowl LVI 2022, el próximo 14 de febrero, cuando el spot sea emitido íntegramente.

Hay que recordar que Demi Moore fue esposa de Ashton Kutcher, actual marido de Mila Kunis, entre 2005 y 2011. El año en el que los actores finalizaron su matrimonio fue también cuando Mila Kunis rompió con quien fue su pareja durante 10 años, Macaulay Culkin. En 2012, se supo que Mila y Ashton habían iniciado un noviazgo. En 2015 se casaron.

En toda este tiempo, la relación entre Demi y Ashton ha sufrido altibajos. La publicación en 2019 de la autobiografía de la primera, 'Inside out', donde acusaba a su ex de haberle sido infiel, de haberla avergonzado o de haberla inducido a recaer en el alcoholismo, no han ayudado, aunque el actor aseguraba en unas declaraciones recientes que estaba "todo bien". Por su parte, Mila Kunis siempre se ha mantenido ajena a dichas polémicas.

Ahora, un adelanto del nuevo anuncio publicitario nos muestra a las dos actrices juntas en la que es, según han calificado algunos, una aparición "rarísima".

El humor protagoniza las escenas que ha adelantado el anunciante y donde se puede ver a Demi Moore y Mila Kunis, ambas deslumbrantes con sendos trajes negros de fiesta, interpretándose a sí mismas en una reunión de antiguos alumnos de instituto. Cuando un presentador se prepara para anunciar el premio al 'alumno más admirado' de todos los que han pasado por el centro, ambas se suben al escenario convencidas de que serán ellas las ganadoras.

"¿Qué haces tú aquí?", le pregunta Mila Kunis a Demi Moore, que se encoge de hombros. Poco después, ambas se sorprenden porque ninguna de ellas ha resultado ser la ganadora. (Puedes ver a continuación las imágenes)

"No tenía ni idea de que fuéramos al mismo instituto", dice Demi Moore, a lo que Mila responde una de las frases más 'cómicas' del spot: "Tenemos mucho en común".

Lo curioso es que ambas actrices sí fueron al mismo instituto, el Fairfax High School de Los Ángeles. Y, al parecer, la relación de ambas es más cordial de lo que podría suponerse: fue Kunis quien contactó a Moore por el anuncio.

"Fue durante mi primera reunión de colaboración con AT&T cuando descubrimos que Demi también era exalumna de Fairfax. Pensé que aportaría risas a lo que ya era un gran anuncio. Me puse en contacto con ella y me encantó que se uniera al proyecto. Ahora estamos trabajando para convertirnos en gigamillonarios", ha declarado Mila Kunis al medio ET, que también recoge algunas palabras de Demi Moore.

"¿Quién iba a decir que haber sido alumna de Fairfax iba a suponer esta oportunidad inesperada de reunirse con Mila de una forma tan divertida y juguetona? AT&T ha aportado una nueva profundidad a la importancia de la conexión con sentido. Gigantescos", ha manifestado la actriz de 'Ghost' sobre la compañía que comercializa servicios de internet.

