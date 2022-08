Demi Lovato da carpetazo a su ex en '29' y presenta a su nueva pareja

La artista ha revolucionado TikTok, donde miles de usuarias han compartido sus experiencias

Noelia Murillo

Una de las grandes noticias de la semana pasada fue el lanzamiento del nuevo álbum de Demi Lovato, 'Holy Fvck', un disco con el que la cantante ha vuelto a demostrar que ni las caídas en picado son capaces de acabar con su sueño de vivir de la música. Se trata del octavo disco de estudio de la que fuera estrella de 'Camp Rock', está formado por nada más y nada menos que 16 canciones y, en ellas, la cantante vuelve a abrirse en canal para hablar de su situación personal y sus relaciones sentimentales.

A pesar de que el disco no ha dejado de sonar en radios y plataformas en 'streaming' ha habido una canción que ha llamado especialmente la atención entre sus seguidores y que se ha convertido en viral en redes sociales como TikTok. Estamos hablando de '29', una canción en la que la artista reflexiona sobre una de sus relaciones más escabrosas, la que mantuvo durante seis años con el actor Wilmer Valderrama, con quien se llevaba 12 años de diferencia de edad. "Yo solo tenía 17 años, así que él me decía: 'Aléjate de mí'. Cuando cumplí 18 años, empezamos a salir. Creo que fue amor a primera vista, y realmente no creo en eso, pero creo que sucedió", llegó a contar la artista en su documental 'Simply Complicated' (2017).

Sin embargo, en junio de 2016, la pareja desveló en un comunicado conjunto compartido en redes sociales que emprendían vuelo en solitario. "Después de casi seis amorosos y maravillosos años juntos, hemos decidido terminar nuestra relación. Ha sido una decisión increíblemente difícil para ambos, pero nos hemos dado cuenta, más que nada, de que estamos mejor como amigos. Siempre nos apoyaremos mutuamente. Gracias a todos los que nos han ofrecido amabilidad y apoyo a lo largo de estos años", rezaba este escrito.

Ahora, seis años después, la cantante ha explicado cómo fue el momento en que iniciaron la relación en forma de tema viral, que ha recorrido TikTok por declaraciones como esta: "Por fin tengo 29 años, igual que los que tenías tú en ese momento. Pensaba que era un sueño de adolescencia, una fantasía, ¿pero era mía o tuya? Diecisiete, veintinueve", entona en el estribillo, antes de declarar que la tenía "agarrada" y que era "un coleccionista". En este sentido, no han sido pocos los que han sacado a colación el tema del 'grooming', una forma de acoso que se caracteriza porque un adulto se pone en contacto con otra persona menor de edad para ganarse su confianza e involucrarle, a continuación, en una actividad sexual. Así, miles de usuarias han expuesto en su perfil de la mencionada red social los diferentes episodios en los que se han sentido como víctimas de este tipo de relaciones personales tóxicas y han empatizado con la cantante.

A pesar de la evidente desgracia de Demi en '29', la que fuera actriz de Disney ahora se encuentra en un momento dulce de su vida, no solo a nivel profesional y debido al éxito de 'Holy Fvck', sino también a nivel personal, ya que ha comenzado una relación con el compositor de tres temas del álbum. Se trata de Jute$, con quien se la ha visto pasear por las calles de Nueva York y quien parece haberle impulsado a tratar en este trabajo temas como la adicción, el sexo, la autoestima y la culpabilidad.