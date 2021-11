Dani Martín, sobre el cuidado de la salud mental: "Mi autoestima estaba solo en lo profesional"

El artista ha hablado sobre cómo se siente desde que acude con regularidad al psiquiatra

Noelia Murillo

Dani Martín es uno de los artistas más queridos en nuestro país y parte del mundo, especialmente en aquellos lugares de habla hispana. El grupo con el que debutó allá por el año 2000 con un disco homónimo y se despidió de su público una década después anunciando su separación le ha traído muchas alegrías.

Por ese motivo, muchos fans del autor de 'Zapatillas' se preguntan si en algún momento la banda volverá a reunir a sus miembros originales, entre los que se encuentra el primo del cantante, David Otero, y así poder disfrutar una vez más de canciones que a pesar del paso del tiempo no han perdido su energía.

A pesar de que cada uno ha seguido su recorrido en solitario dentro de la industria, la pregunta de si volverán a subirse a un escenario es tan recurrente que Dani Martín la utilizó recientemente para anunciar su nuevo trabajo. En un vídeo promocional dejó entrever que cabía la posibilidad de que pudiera volver a juntarse la formación original y lo hizo con el humor gamberro que siempre le ha caracterizado.

Cuando compartió este corto en redes, en el que se subía a un taxi y se quedaba reflexionado ante las palabras de la conductora, que por enésima vez le preguntó si aún había esperanza de volver a ver a El canto del loco, las redes se incendiaron. Todo apuntaba a que el sueño de muchos se podía hacer realidad, pero no. El artista tenía otra sorpresa que dar: la publicación de su nuevo álbum, 'No, no vuelve', y su gira de presentación, 'Qué caro es el tiempo'.

Ese es el motivo por el que ha visitado El Hormiguero, donde ha hablado sobre cómo se enfrenta a esta nueva etapa tras un largo año de pandemia que apagó todos los escenarios y salas de conciertos y que con el tiempo está dejando que muchos de estos espacios vuelvan a sentir la denominada nueva normalidad.

Durante la conversación, Pablo Motos ha querido hablar sobre un ataque de pánico que sufrió el artista hace un año y medio. "Es como si te estuviera dando un ictus", ha contado Dani Martín, quien ya confesó el pasado mes de junio que iba regularmente al psiquiatra por este suceso.

Como consecuencia directa de ello, el autor de 'Volverá' ha desvelado que va a terapia todos los viernes y que estas sesiones le han ayudado a gestionar sus emociones. "De repente, me he puesto a hablar sobre momentos de mi infancia que estaban ahí como anudados y de repente me he dado cuenta de que he pasado el verano más bonito al lado de mis padres sintiendo que no tenía la necesidad de reprochar cosas", ha comentado.

Asegurando que desde que asiste a terapia vive "más tranquilo y más feliz" y que cada día va "desatando nudos", la estrella ha insistido en que es necesario normalizarlo y hablar con claridad cuáles son los problemas que le afectan, así como sus prioridades en los diferentes ámbitos de su vida.

"Me apetece normalizar que es algo maravilloso que a mí me está sentando muy bien y que me está haciendo poner en la balanza de mi vida manzanas en lo personal que antes solo estaban en lo profesional", ha desvelado y ha admitido que, hasta hace poco, solo le preocupaba su éxito profesional y daba de lado a su lado personal.

"Al terminar una gira, me daba cuenta de que mi autoestima estaba solo en lo profesional y que necesitaba público, aplauso y demás para ser feliz. Ahora, después de todo este trabajo, hay un montón de cosas en mi vida personal que me están haciendo muy feliz", ha añadido.

Con ello, ha animado a la gente a conocerse a sí misma y buscar respuestas a preguntas que en muchas ocasiones se pueden plantear seriamente y ha rematado: "Es muy difícil encontrarse bien, conocerse y ser feliz, tener una felicidad plena. Al mismo tiempo, creo que es fácil darse el permiso de ir en búsqueda del mayor número de momentos en tu día a día para ser feliz".