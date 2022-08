La presentadora ha puesto al mal tiempo buena cara regalando a sus seguidores una de las fotografías más sensuales de sus vacaciones en México.

Julia García

Ha sido casi un mes lo que Cristina Pedroche y David Muñoz han estado de vacaciones por México disfrutando de uno de sus particulares "PedroxosOnTour". Un tiempo en el que hemos visto al matrimonio disfrutar de lo lindo de la sorprendente gastronomía de la zona probando toda clase de ingredientes y combinaciones, pero también les hemos visto embelesados con los increíbles paisajes que han recorrido.

Un viaje tan increíble marca, tanto que la propia presentadora contaba que le había "cambiado la vida" cuando en su perfil de Instagram compartía una reflexión sobre esta estancia que le ha hecho volver "más unida que nunca" al chef tres estrellas Michelin. "Siento no solo que veo las cosas de otra manera sino que soy otra persona. Me llevo unos momentos increíbles, unos recuerdos maravillosos, muchas risas e infinidad de sabores nuevos sin los que ya no puedo vivir", escribía la vallecana.

La resaca posvacacional era, por tanto, inevitable. Por eso Cristina Pedroche ha querido poner al mal tiempo buena cara y ha compartido con sus casi cuatro millones de seguidores en redes una instantánea de uno de sus recientes días de descanso por tierras mexicanas. "Una foto muy de lunes" según la ha calificado la presentadora en la que se la ve únicamente a ella bañándose completamente desnuda en una idílica piscina en medio de la naturaleza.

Una sugerente imagen que, como era de esperar, se ha llenado de 'likes' en cuestión de segundos –casi 60.000 lleva ya acumulados en solo unas horas–.

Muchos se han tomado esta fotografía como la manera en la que Cristina Pedroche ha hecho oídos sordos a las críticas que le han llegado en los últimos días tras publicar imágenes y videos junto a unos niños que vivían en estado de vulnerabilidad en Tipikal. "Hay una moda que se aprovecha de un turismo para calmar nuestra conciencia. Se aprovechan de esa realidad para favorecer su imagen. Mi objetivo no es ganar seguidores, es mostrar la realidad de la gente que sufre, y los influencers buscan conquistar el corazón a través de la demagogia de la pobreza", dijo el padre Damián en el programa de televisión Socialité al ser preguntado por su opinión al respecto.

Aunque la presentadora no se ha pronunciado aún sobre ello, lo que sí ha hecho es bloquear los comentarios en dicha publicación, no permitiendo así que le siguieran llegando mensajes cargados de dureza como los que le estaban dejando sus haters.