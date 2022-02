La protagonista de Friends asegura que llegó un momento en el que dijo "Tengo que parar. Esto es una locura".

Julia García

Aunque ya llevaba años siendo un rostro conocido en Estados Unidos, el nombre de Courteney Cox pasó a ser popular a nivel mundial en 1994 cuando pasó a formar parte del elenco de Friends, uno de los mayores fenómenos de la historia de la televisión. Entonces tenía 30 años y su papel de Mónica le catapultó a una fama que a día de hoy mantiene y sobre la que ha hablado en una larga entrevista concedida al medio Sunday Times.

En ella ha aprovechado también para reconocer su arrepentimiento sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido a lo largo de las últimas décadas y en lo mal que llevó el envejecimiento. "Hubo un tiempo en que me miraba en el espejo y me decía ‘me veo más vieja’. Y traté de perseguir esa juventud durante años", ha asegurado la actriz, quien ha relatado cómo empezó a someterse a todo tipo de intervenciones. "Un día alguien te dice 'estás bien, pero no te vendría mal una inyección de relleno por aquí y por acá. La primera vez sales contenta, porque apenas se nota, pero luego repites, y repites, hasta que te ves en una foto y dices 'ups, esto es terrible'", ha contado.

Ha relatado que ella no se daba cuenta de cómo iba transformándose su imagen y de lo "extraña" que estaba y que fue a raíz de los comentarios de sus seguidores en redes sociales comparando su antes y después de los tratamientos cuando se dijo a si misma, "Tengo que parar. Esto es una locura".

Cuatro años han pasado desde entonces, un momento en el que disolvió sus rellenos faciales y dejó las inyecciones a un lado para poder envejecer de la manera más natural posible. Aun así, admite que sigue siendo "una prostituta de productos" y que no puede evitar "cualquier cosa" para retrasar el paso del tiempo. "No hay nada de malo en tener 60 años, simplemente no puedo creerlo. El tiempo va tan rápido", se lamenta la intérprete, quien a sus 57 años está comprometida con el cantante Johnny McDaid.

El paso del tiempo en Hollywood

La reflexión de Courteney Cox sobre su mala relación con la vejez coincide con lo que Emma Thomson expresaba hace unos días durante la presentación de su última película Good Luck to You, Leo Grande, sobre el por qué muchas mujeres de Hollywood se rinden ante esa"forma de psicosis colectiva".

Además, la británica afirmó que "A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos. Ese es el hecho. Y todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos, y que todo está mal en nosotras".