Tamara visibiliza que tiene un hijo autista

"Yo nunca he contado esto, pero lo voy a hacer visible", ha reconocido la artista sobre el trastorno que sufre Héctor, uno de sus cuatro hijos.

Julia García

Tras participar en la última edición de Masterchef Celebrity y con su single 'Muero por verte' a punto de ver la luz, Tamara ha hecho una de sus confesiones más personales. Ha sido en una entrevista para la revista '¡Hola!' donde ha contado que su hijo Héctor padece autismo. "Yo nunca he contado esto, pero lo voy a hacer visible. Yo tengo a mi hijo Héctor, el pequeño, que tiene rasgo de autismo. Se le diagnosticó a los dos años y medio, pero lleva una terapia semanal", ha revelado la cantante, quien es también madre de otros tres niños junto a su marido, Daniel Roque.

La artista ha contado que pese a que "el autismo es súper complicado" por todo lo que conlleva en una familia, "entre el colegio y en casa el nene va creciendo fenomenal (...). A mi hijo, si le ves ahora, es un torbellino, habla por los codos", asegura la sevillana a esta misma publicación en la que se ha definido como "madre coraje, trabajadora y luchadora" porque "al mes de dar a luz ya estaba con mis hijos trabajando y cuando terminaba llegaba al hotel, los bañaba, les daba el pecho, los cambiaba...", relata.

Expresa Tamara que el secreto para que su hogar funcione es que tanto ella como su pareja están "codo con codo" como lo han hecho desde que se casaron en el 2005. "Va a haber momentos maravillosos, va a haber momentos muy difíciles, pero hay que estar siempre con una sonrisa, con amor, con cariño y que se nos vea a la pareja que estamos por los hijos y que se nos vea mucho amor, que a veces es muy complicado. Con Héctor tenemos que intentar que la casa sea así. Tengo dos nenes que están en la adolescencia, una en plena adolescencia y otro preadolescente, y a veces es complicado estar tranquilos", reconoce.

Maternidad y autismo

Tamara no es la primera de las famosas que ha contado su experiencia con el TEA. Hace dos años fue Raquel del Rosario quien utilizaba las redes sociales como altavoz para explicar que su hijo Leo, a quien cariñosamente apoda "el niño hada", también lo sufre.

"A veces me siento desbordada, pidiendo perdón a dos de cada tres madres en el parque porque Leo no entiende de turnos, de que los juguetes tienen dueño y las cestas de picnic también. Soportando miradas y comentarios porque simplemente parece un niño maleducado que se frustra y patalea si le dices que no puede hacer algo. Sintiendo penita de esos niños que se le acercan y le dicen "Hola, ¿cómo te llamas? ¿jugamos juntos?", y Leo a lo suyo, como quien oye llover", desveló entonces la vocalista de El sueño de Morfeo, quien admitió que sintió "alivio" cuando el pediatra les contó lo que ocurría porque así pudo empezar a trabajar con especialistas ya que hasta entonces no sabían qué le pasaba. "Leo no dijo ni una palabra hasta casi los cuatro años. Sí, ese primer "mami" se hizo mucho de rogar. Desde los dos años supe que Leo era diferente, le encantaba tumbarse bocarriba largos ratos ensimismado, parecía estar viendo una película en el techo, a veces sonreía y parecía interactuar con algo", relató.