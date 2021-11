La confesión de Bella Hadid entre lágrimas: "Este es mi día a día, todas las noches desde hace años"

La modelo ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la salud mental lanzando un mensaje a quienes, como ella, están sufriendo: "A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo".

Julia García

"Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que tenga dificultades, recuerda eso. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Entonces, de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho". Así comienza el conmovedor texto que Bella Hadid ha escrito en su perfil de Instagram y que va acompañado de una galería de nueve imágenes en las que la modelo aparece llorando y que tienen como objetivo servir de apoyo a quienes estén pasando por duros momentos como ella.

"La autoayuda y la enfermedad mental / desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye ... tiene sus altibajos y de lado a lado. Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. (Siempre hay espacio para que comience de nuevo, pero para mí siempre ha sido bueno saber que incluso si son unos días, semanas o meses, mejora, hasta cierto punto, incluso por un momento). Me tomó mucho tiempo tener eso en mente, pero he tenido suficientes colapsos y agotamientos para saber esto: si te esfuerzas lo suficiente en ti mismo, si pasas tiempo a solas para comprender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutina, siempre podrás comprender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo. Que es todo lo que te puedes pedir", prosigue el mensaje de la top que acumula casi dos millones de 'likes' y miles de comentarios.

Un desahogo por parte de la hermana de Gigi Hadid, quien quiere mostrar a sus seguidores que no todo es la alegría y los filtros que se aprecian tras la pantalla: "No estoy segura de por qué, pero es cada vez más difícil no compartir mi verdad aquí. Gracias por recibirme y gracias por escucharme. Os quiero", termina diciendo.

Estas palabras de Bella Hadid vienen a colación de un video que ella misma ha publicado en el que se ve a Willow Smith hablando también sobre algo tan importante como la salud mental. "La gente olvida que todos básicamente se sienten de la misma manera: perdidos, confundidos, sin saber muy bien por qué están aquí. Esa ansiedad, como, todo el mundo está sintiendo eso ... y tratando de encubrirla de alguna manera. Vamos a unirnos en nuestros defectos. En nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, y aceptarlo todo como bello y natural", ha dicho la actriz al respecto.

Bella Hadid habla abiertamente sobre salud mental

El pasado mes de octubre ya habló sobre este tema después de que se sucediesen las teorías sobre el por qué de su ausencia en las pasarelas y alfombras rojas. "Después de lidiar con las enfermedades mentales durante la mayor parte de mi vida, concienciar sobre la educación de la salud mental a través de mi plataforma es algo que continuaré haciendo hasta que nuestro estado mental sea tan respetado como el físico", dijo entonces, meses después de que dejara caer que necesitaba un respiro de la vida pública: "Me he tomado un tiempo para reflexionar y aprender sobre mí misma, en un sentido que sería demasiado complicado explicar ahora mismo, pero que con el tiempo contaré", afirmó.