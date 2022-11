Christina Applegate habla sobre la esclerosis múltiple: "Nunca voy a aceptarlo"

La actriz fue diagnosticada de esta enfermedad en agosto de 2021.

Christina Applegate, una de las actrices más populares de la década de los 90, recibió uno de los peores diagnósticos: tenía esclerosis múltiple. A partir de ahí, todo comenzó a cambiar en su vida personal y profesional, pero ha sido ahora cuando quien fuera hermana de Rachel Green en 'Friends' ha hablado sobre cómo le ha afectado esta enfermedad y el modo en que se ha visto obligada a acostumbrarse a su nueva vida, muy diferente a la que tenía antes de aquel terrible día.

La también protagonista de 'Matrimonio con hijos', que en unos días cumplirá 51, ha hablado alto y claro sobre esta enfermedad en una entrevista con 'The New York Times', donde ha reconocido que lamenta no haber "prestado más atención" a los síntomas que fue teniendo antes de su diagnóstico. "¿Cómo iba a saberlo?", se ha preguntado quien, años antes, había comenzado a notar hormigueos en el cuerpo y el entumecimiento de sus extremidades. Con el tiempo, esto se fue agravando y fue cuando tuvo conocimiento de la mala noticia.

Entonces, Applegate estaba en pleno rodaje de la tercera y última temporada de la serie 'Dead to Me', una comedia de Netflix que llegó a España como 'Los muertos para mí' y en la que se mete en la piel de una mujer viuda dispuesta a conocer las causas del fallecimiento de su marido. Debido a este problema, la dirección decidió parar la grabación durante cinco meses para que pudiese comenzar su tratamiento. "Fue bueno para mí. Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Necesitaba tomarme ese tiempo", ha comentado.

"¿Aceptarlo? No. Nunca voy a aceptarlo. Estoy cabreada", ha reconocido. Lo cierto es que si bien esta enfermedad afecta en menor grado a otros pacientes, en el caso de la actriz ha modificado por completo su vida y ya no puede salir a la calle sin el bastón. Así lo contó hace unos días a través de sus redes sociales, donde subió una imagen en la que aparecían varios de estos. "Se acerca una fecha importante. Va a ser mi primera salida desde que me diagnosticaron esclerosis múltiple. Los bastones son parte de mi nueva normalidad", escribió.

A la espera del estreno de esta última temporada de la serie de Netflix, que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre, la intérprete ha dicho que será entonces cuando los espectadores la vean tal y como es ahora. "He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso", ha puntualizado en esta entrevista. Cabe recordar que, casualidades o injusticias de la vida, Selma Blair, protagonista de 'La cosa más dulce', película en la que coincidió con Applegate, también fue diagnosticada de esta enfermedad en 2018.