Chrissy Teigen, embarazada de nuevo tras la pérdida de su tercer hijo

La modelo será madre una vez más junto al cantante John Legend 22 meses después de dar a luz a un bebé que no logró sobrevivir.

Julia García

Chrissy Teigen y John Legend amplían la familia. Ha sido la modelo quien ha anunciado a través de su perfil de Instagram que, a sus 36 años, está embarazada después de haberse sometido a un tratamiento de Fecundación In Vitro (FIV). "Os ruego humildemente que me dejéis de preguntar si estoy embarazada, aunque sé que se dice con ilusión y buenas intenciones, ¡es una mierda oírlo porque esto es todo lo contrario a estar embarazada", dijo Teigen cuando contó en el mes de febrero a sus casi 39 millones de seguidores que había decidido empezar este proceso con el fin de "salvar todos los óvulos que pueda y, con suerte, hacer algunos embriones fuertes y sanos", explicó.

Ahora por fin el matrimonio ha recibido buenas noticias al respecto y por eso no ha dudado en compartir su experiencia en redes. "Los últimos años han sido una confusión de emociones, por decir lo menos, pero la alegría ha vuelto a llenar nuestro hogar y nuestros corazones. 1000 millones de disparos después (¡últimamente en la pierna, como pueden ver!) tenemos otro en camino", escribía Teigen junto a un par de fotografías en las que aparece con una camiseta negra y ropa interior de encaje mostrando su incipiente tripa de embarazada.

"En cada cita me he dicho a mí misma, "está bien, si es saludable hoy lo anunciaré", pero luego respiro aliviada al escuchar un latido y decido que todavía estoy demasiado nerviosa. Creo que nunca saldré de una cita con más emoción que nervios, pero hasta ahora, todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzada y maravillosa. ¡Uf, ha sido muy difícil mantener esto durante tanto tiempo!", continúa diciendo la presentadora emocionada en un mensaje que se ha llenado de felicitaciones por parte de celebrities como Irina Shayk, Michelle Pfeiffer o Lily James, entre otras.

22 meses después del aborto

Este será el cuarto hijo de Chrissy Teigen y John Legend, quienes ya son padres de Luna Simone, de 6 años, y de Miles Theodore, de 4 años, además de Jack, un bebé que no llegó a sobrevivir al parto. Fue el 30 de septiembre de 2020 cuando la mediática pareja dio la noticia más dolorosa de sus vidas. El bebé que esperaban, había fallecido.

"Estamos conmocionados y con ese tipo de dolor profundo del que solo habíamos oído hablar, el tipo de dolor que nunca antes habíamos sentido. Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los fluidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente, no fue suficiente", dijeron entonces.

"No llegué a cuidarte, pero viniste y te fuiste para que me amara y me cuidara, porque nuestros cuerpos son preciosos y la vida es un milagro", escribió en las redes Chrissy Teigen un año después a modo de homenaje a su tercer hijo.