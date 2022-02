Chrissy Teigen comienza un nuevo tratamiento FIV tras sufrir un aborto

La modelo lo vuelve a intentar un año y medio después de perder al bebé que estaba esperando junto a John Legend

Noelia Murillo

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y, precisamente lo es, porque depende totalmente de nuestra voluntad, nuestra forma de ver las cosas y nuestra fe. A lo largo de la vida no son pocos los golpes bajos a los que nos enfrentamos las mujeres y quizá uno de los más desesperantes es el de intentar ser madres y no poder lograrlo por mucho empeño que le pongamos.

Por suerte, existen tratamiento de Fecundidad In Vitro (FIV) así como inseminación artificial, dos procesos a los que se someten muchas parejas que desean ser padres y que, además de costosos (en nuestro país solo se cubre por la Seguridad Social hasta cierta edad, por ejemplo), también son muy lentos, puesto que todo se queda a merced de cómo quiera reaccionar el cuerpo de la mujer, que es quien engendra al bebé y cuyo útero necesita presentar una serie de condiciones en el momento del anidamiento y la implantación.

Si, a simple vista, ya parece desesperante este largo camino hacia la maternidad, factor por el que muchas mujeres tienden a ilusionares y a enfrentarse a verdaderos problemas de salud mentar para continuar con su paciencia y sus ganas intactas, no queremos ni saber cómo debe sentirse Chrissy Teigen en este momento. La modelo, pareja del artista John Legend, perdió al que se sería su tercer bebé hace apenas año y medio debido a complicaciones de la endometriosis que padece.

Sin embargo, el deseo de ser padres de la pareja parece ir un poco más allá y, por ello, Chrissy lo ha querido compartir con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Lo hizo a través de las 'stories', que hicieron saltar las alarmas por parte de los seguidores, puesto que se podían ver una serie de inyecciones de hormonas vinculadas al proceso de FIV. Esta iba seguida por un "Allá vamos de nuevo" con un GIF animado de un útero. Entonces, no aclaró si realmente se trataba de un proceso de fecundación in vitro u otro tipo de tratamiento relacionado con este órgano femenino.

Para despejar cualquier duda, la modelo ha compartido una imagen a través de dicha red social, donde ha contado que está involucrada en un nuevo ciclo de FIV "para salvar todos los óvulos que pueda y, con suerte, hacer algunos embriones fuertes y sanos". Asimismo, ha aprovechado para hablar de lo que supone para ella volver a iniciar el proceso, en el que las mujeres deben ponerse inyecciones para mantener las condiciones de sus órganos y prepararlo para la fecundación. "Sinceramente, no me importan las inyecciones, me hacen sentir como una doctora, pero la hinchazón es una putada", ha añadido.

Por último, ha insistido en la necesidad de tratar este asunto con mucho respeto, puesto que no han sido pocos los que han apuntado a que la modelo ya se encuentra embarazada precisamente por esa hinchazón. "Os ruego humildemente que me dejéis de preguntar si estoy embarazada, aunque sé que se dice con ilusión y buenas intenciones, ¡es una mierda oírlo porque esto es todo lo contrario a estar embarazada", ha puntualizado.