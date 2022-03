El actor ha reaparecido en Boston tras el incidente para hacer su espectáculo ante un público entregado en el que había personas que habían pagado en la reventa hasta 1200 dólares.

Julia García

La edición número 94 de los Oscar se recordará, desgraciadamente, por el incidente sucedido entre Will Smith y Chris Rock. Por si hay alguna persona despistada, resumimos. El cómico estaba en el escenario para presentar uno de los premios de la noche cuando bromeó con el aspecto de Jada Pinkett Smith, -que actualmente luce la cabeza rapada a causa de un trastorno autoinmune que le ocasiona alopecia-, asegurando que podría haber participado en la secuela de la película La teniente O'Neill que en su día protagonizó por Demi Moore.

Fue entonces cuando su marido, quien después recogió el premio a Mejor actor por su papel en El método Williams, se acercó a Chris Rock para darle un bofetón ante el estupor de todos los presentes. "¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca!", gritó hasta en dos ocasiones justo después de la agresión una vez había regresado a su asiento.

24 horas después de que se produjera el tenso momento y de que la Academia de Cine de Hollywood anunciara que va a abrir una investigación ny admitiera que "podría haber gestionado la situación de otra manera", Will Smith utilizó sus redes sociales para disculparse públicamente por lo sucedido.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no representan el hombre que quiero ser", reconoce el protagonista de El príncipe de Bel-Air en el comunicado en el que además demanda el perdón de los espectadores de la gala.

Chris Rock, por su parte, había preferido mantener el silencio hasta que lo rompió la noche del miércoles para llevar a cabo su show de humor en Boston. Como parte de su gira mundial, el cómico tenía previsto este monólogo bajo el título Ego death desde hacía semanas, para el cual se habían vendido todas las entradas e incluso, según la revista Variety, algunas alcanzaron precios desorbitados en la reventa de hasta1200 dólares tras lo sucedido en los Oscar.

"No tengo mucho que decir sobre lo que pasó, así que si vinisteis a escuchar eso, tengo un show completo que escribí antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que pasó. Así que, en algún momento, hablaré sobre toda esa mierda y será algo serio y divertido", es todo lo que dijo al respecto cuando terminó la ovación que recibió por parte del público nada más aparecer en escena.

Según han contado asistentes al espectáculo al medio People, Chris Rock no hizo ninuna referencia más sobre lo ocurrido. "Hubo un par de personas que interrumpieron... solo gritaron el nombre de Will Smith... pero él no lo abordó. Ni siquiera lo reconoció", afirman.