Chris Noth suma una nueva acusación por agresión sexual en su contra: la doble de Kristin Davis

El actor que interpreta a Mr. Big ha sido acusado hasta en cinco ocasiones

Noelia Murillo

Ya son cinco las mujeres que han acusado de abusos sexuales al actor Chris Noth, protagonista de series populares como Sexo en Nueva York y, más recientemente el spin-off de la serie And Just Like That. Dos de ellas lo hicieron a través de The Hollywood Reporter, donde contaron estremecedores episodios en los que se vieron envueltas con el intérprete de Mr. Big en 2004 y 2015.

Días después denunció una nueva mujer a través de The Daily Beast, que ahora se ha sabido que es la cantautora Lisa Gentile, la única que ha desvelado su identidad y quien pretendía llevarle a los tribunales. Aparte de estos casos presuntamente aislados quien fuera pareja del actor, la supermodelo Beverly Johnson también le llegó a denunciar y presentar una orden de alejamiento contra él en 1995 por agresión física, según ha podido comprobar Page Six.

"Chris Noth me dio un puñetazo en el pecho y las costillas, dificultándome la respiración y magullándome la cara y el cuerpo", llegó a decir Johnson, quien apuntó que recibió incluso amenazas de muerte. "El 27 de julio de 1995 llamó amenazando con matarme y destrozarme la cara. Amenazó con matar a mi perro", dijo la maniquí. Por el momento, solo se sabe que la orden de alejamiento llegó a salir adelante en régimen mutuo, ya que el actor alegó que ella también le había golpeado.

Por si fueran pocos cuatro testimonios, recientemente se ha sumado uno nuevo, el de la antigua doble de la actriz Kristin Davis (que encarna al personaje de Charlotte), llamada Heather Kristin, quien trabajó en los rodajes de la serie Sexo en Nueva York. Lo cierto es que la actriz ya anticipó episodios de abuso de poder a través de un artículo que tituló Fui la doble de Charlotte en Sexo en Nueva York. Algunos de los comportamientos que presencié todavía me chocan.

Fueron cuatro temporadas en las que trabajó para este serie de HBO y, entonces, aseguraba haber sufrido el acoso de un "macho alfa" cuyo nombre no llegó a revelar. Sin embargo es ahora The Hollywood Reporter el medio que ha publicado dicho artículo actualizado y en el que claramente se puede leer el nombre del actor. "Recuerdo su comportamiento tóxico con demasiada claridad", asegura la actriz y prosigue: "La primera vez que el actor 'macho alfa' deslizó su mano por mi espalda y mi trasero, me estremecí. Tenía veintitantos años y nunca había trabajado como extra en platós de cine durante una década".

"Nunca me habían manoseado. 'Este es tu lugar, cariño', dijo Noth acercándose aún más", menciona Kristin en el artículo, donde también recuerda un incidente en el que se vio inmersa la doble de Cynthia Nixon. Al parecer, el actor dijo que ería que la atasen, la amordazaran y la llevaran a su caravana, a lo que la doble de Carlotte no se calló. "Cuando se acercó a mí, levanté mis puños y dije: 'Este es mi espacio y el de ella".

En estas declaraciones, la actriz desvela que en el momento en que se publicó esta información, los productores de And Just Like That ya se estaban planteando acabar con el personaje. A pesar de que la actriz se interesó en volver a formar parte del reparto de este spin-off, lo que encontró fue el silencio de los productores de la serie. "Me pregunté si me estaban poniendo en la lista negra por hablar. ¿Mataron a Big en el primer episodio porque sabían que habría problemas?", cuestiona.