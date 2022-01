Chris Noth no estará en el capítulo final de 'And Just Like That'

El actor no aparecerá en el desenlace de la serie tras las acusaciones de varias mujeres

La serie And Just Like That... ha sido uno de los revival más esperados de los últimos años precisamente porque gran parte de su reparto, a excepción de la actriz Kim Catrall, volvía de nuevo (preciosas canas incluidas) para demostrar por qué fue y será una de las series favoritas de las espectadoras. Lo cierto es que, aunque muchas no han perdonado que quien interpretaba a Samantha Jones no regresó a los rodajes, otras se conformaron con que sí lo hizo Mr. Big.

Porque sí, Chris Noth, quien interpreta al gran amor de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York no podía perderse este reencuentro y, de hecho, apareció en su primer capítulo. Sin embargo, (¡ojo, spoiler!), en ese mismo episodio falleció de un infarto tras una dura sesión de bicicleta estática. Ya está, adiós a uno de los personajes más queridos de la serie.

Nadie encontró la explicación a esta repentina muerte, pero todo continuó adelante, incluidas varias acusaciones contra el actor. Y es que, al poco del estreno mundial de la serie, dos mujeres denunciaron abusos físicos y sexuales por parte de Chris Noth, en durísimos testimonios recogidos por The Hollywood Reporter. A escasos días, se unieron a ellas otras mujeres, entre las que se encuentran su expareja, la modelo Beverly Johnson, la cantautora Lisa Gentile y la cineasta Zoe Lister-Jones.

A raíz de estos acontecimientos, todo parecía indicar que los guionistas y productores de la serie decidieron deshacerse del personaje para cubrirse las espaldas por estos testimonios, aparentemente, inesperados. De hecho, es algo que dejó caer otra de las mujeres que han desvelado el comportamiento tóxico del actor, Heather Kristin, quien interpreta a la doble de Kristin Davis en la serie. Fue ella quien llegó a preguntarse si su muerte estaría relacionada con estas acusaciones en una carta abierta en la que identificó a Noth como un "macho alfa".

Debido a que cada vez queda menos para el estreno del último capítulo de la serie, TV Line ha apuntado a que esta decisión de proceder a un borrado del personaje afectaría incluso su desenlace. A pesar del fallecimiento de Mr. Big en el primer episodio, cabía la posibilidad de en este capítulo de cierre (al menos, de la primera temporada), Carrie Bradshaw tuviera una visión con su amado.

Esta se produciría en el momento en que su personaje viajara a París para esparcir sus cenizas. A pesar de que no parecía aportar nada a la trama, los más entusiastas de esta relación de amor podrían ver así un desenlace a la altura de sus expectativas, pero lo cierto es que HBO Max habría descartado por completo esta breve aparición para no ahondar más en la llaga.

Conviene recordar que, por su parte, el actor ha negado todas y cada una de las acusaciones vertidas en su contra, asegurando que le sorprende que se hayan producido a raíz del estreno de la serie que le llevó a la fama. Mientras, las actrices protagonistas de la serie se manifestaron a favor de las víctimas. "Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer [compartir su testimonio] y las felicitamos por ello", escribieron en un comunicado conjunto.