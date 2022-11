¿Quién es el hombre más sexy del mundo? La respuesta correcta es Chris Evans (aunque el título viene con polémica)

Silvia López

Brad Pitt en 'Doce monos'

No una, sino dos portadas de ‘People’ avalan a Brad Pitt como ‘Hombre vivo más sexy’. Su torso desnudo, que aparece en 'Érase una vez en... Hollywood' (2019) y ‘Thelma y Louise’ (1991), apenas ha cambiado (o cedido) un milímetro en casi treinta años. Y su rostro tiene una perfección del 90,51 % según la proporción áurea establecida por Leonardo da Vinci (llegaría a un 200% en la escala Woman.es). Sin embargo, no ha tenido nunca reparos en afear su aspecto para sus películas, como demuestran ‘Malditos Bastardos’, ‘Snatch’ o ‘El club de la lucha’. ¿El problema? Que incluso así salía tan guapo que gimnasios, barberías y peluquerías se llenaban de señores pidiendo parecerse a su personaje. Solo en ‘Doce Monos’, donde interpreta a un perturbado estrábico aparece (relativamente) poco agraciado. Algunos sugerirán ‘El curioso caso de Benjamin Button’ (también con nominación al Oscar), pero no podemos dar esa caracterización por valida porque como decíamos, Brad Pitt no envejece, y no es justo.