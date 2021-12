Amaia Salamanca, María Castro, Xenia Tostado y Thais Blume comparten un selfie de una reunión que sacará una sonrisa de oreja a oreja a los fans de la mítica serie en la que compartían reparto con Miguel Ángel Silvestre y Álex García, entre otros.

Julia García

¿Te suenan los nombres de Jessica del Río, Cristina Calleja, Vanessa Suárez y Catalina Marcos? Seguro que no salvo que seas una fan nivel friki de una de las series más icónicas de la televisión española de este siglo, 'Sin tetas no hay paraíso'. Ahora sí, ¿verdad? ¡Jessi y Cata, cómo olvidarlas!

Las Chicas del Barrio como se hacían llamar las cuatro amigas en la serie en la que compartían reparto con Miguel Ángel Silvestre y Álex García (el Duque y el Moreno respectivamente), entre otros, se han reencontrado 15 años después de la primera vez y para alegría de los fans de la serie, María Castro, Amaia Salamanca, Xenia Tostado y Thais Blume han compartido en sus respectivos perfiles de Instagram una prueba de la reunión.

Las cuatro actrices españolas han mostrado al mundo que siguen siendo buenas amigas con una imagen a lo chicas de Friends, por citar un ejemplo de un grupo de amigas formado a raíz de trabajar juntas en una ficción.

"Sin ellas no hay paraíso!!! Es juntarme con vosotras y sentir como si no pasase el tiempo, pero sí la madurez de los años! Por favor… no deshagáis el grupo de whastapp! Por favor quedemos más…! Por favor, sigamos siendo las chicas del barrio, al menos en espíritu, por siempre!!! Cuánto por recordar… cuánto por reír… cuánto por llorar…. Cuánto!!! Qué bonito volver! Qué bonito! Os quiero!!! La Jessi estaría tan orgullosa de vosotras… aunque igual le costase reconocerlo!!!!", ha escrito emocionada en la leyenda que acompaña a la foto publicada María Castro, que trece años después del estreno del primer capítulo de la serie que las lanzó a la fama es una feliz madre dedos pequeños y continúa con su carrera con actriz.

Emocionan también, si eres fan de la serie, cosa casi obligada si eres millenial, las palabras de Xenia Tostado hacia sus compañeras: "Haz que suceda y sucederá. Y sucedió. Y batimos cualquier tipo de expectativa preconcebida. Porque solas somos poderosas pero juntas rompemos cualquier tipo de molde. Os amo, mujeracas!!", ha escrito en su perfil de Instagram.

Thais Blume, que actualmente tiene una firma de joyas, ha recordado que el primer encuentro de las cuatro tuvo lugar hace ya 15 años: "15 años de la 1a reunión de las Chicas del Barrio. Qué noche, qué risa, qué lágrimas, qué bonito tot".

Desde luego que sí, Thais. Nos habéis sacado una lagrimita (y una sonrisa de oreja a oreja) con la foto del reencuentro porque a muchas nos ha hecho recordar lo bien que lo pasamos viendo la serie y lo largas que se hacían las esperas de siete días entre capítulo y capítulo nuevo. ¡Cómo pasa el tiempo!