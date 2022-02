Charlize Theron llegó a pedir protección tras una discusión con Tom Hardy en 'Mad Max'

Su mala relación era un secreto a voces

Noelia Murillo

En el cine ocurre como en todos los trabajos: a veces, coincidimos con compañeros que son de nuestro agrado y con quienes, incluso, podemos tener una buena relación. Otras, sin embargo, las personas que nos rodean no acaban de caernos bien, nos resultan sospechosas o, directamente, no se dejan conocer porque son muy herméticas. La principal diferencia con respecto a la industria del entretenimiento es que de ella todo se magnifica debido a la espectacularidad de las películas o el glamour de sus actores, pero cuando el río suena agua lleva.

Y, en el caso de Charlize Theron y Tom Hardy eran muchos los rumores que apuntaban a su mala relación. Ambos coincidieron en 'Mad Max: Furia en la carretera' de George Miller, donde interpretaron a Imperator Furiosa y a Max Rockatansky. Al parecer, durante el rodaje florecieron diferencias entre ambos actores y, aunque durante este tiempo todo se ha debido a los rumores, ahora son oficiales debido a la publicación de un libro llamado 'Blood, Sweat y Chrome', de Kyle Buchanan. En este, se demuestra cómo fueron las relaciones entre los miembros del equipo artístico y técnico durante el rodaje y lo cierto es que no tiene parangón.

Conviene recordar que, además de los rumores vertidos por parte de los espectadores y seguidores de la cinta, algunos de los actores también dejaron caer que entre ambos había ciertas rencillas. Entre ellos, Zoë Kravitz, la nueva Catwoman de 'The Batman', quien dijo que "Tom tenía momentos de frustración, de rabia. Charlize también, pero creo que él fue el que más la tomó con George, y ver aquello era un bajón". No obstante, en este volumen, uno de los operadores de cámara, Mark Goellnicht, explica detalladamente cómo fue uno de los momentos más surrealistas de estas tensiones, en el momento en que llegaron a su punto más álgido.

"La cita en el set era a las ocho. Charlize llegó a las ocho en punto, se sentó en el War Rig (el camión cisterna), sabiendo que Tom no iba a ser puntual a pesar de que le insistieron para que llegara a tiempo. Era notorio que Tom nunca llegaba a su hora por la mañana", indica el testigo al inicio de su relato. "Dieron las nueve, y todavía no estaba. Charlize se quedó en el War Rig esperando, ni siquiera quiso ir a caminar o al baño, no hizo nada. Simplemente se quedó allí sentada. Y un par de horas después, a las once, Charlize sigue sentada en el War Rig, con el maquillaje y el traje después de tres horas. Tom apareció tranquilamente caminando por el desierto", asegura.

Lógicamente, la reacción de la actriz de 'Monster' no fue la mejor, pero sí la esperada. "Ella saltó del camión y le espetó: 'Multad a este desgraciado con 100.000 dólares por cada minuto que ha hecho perder a este equipo. ¡Qué irrespetuoso eres!'. Ella gritó, había viento y ruido, y no puedo saber lo que Tom escuchó, pero se giró hacia ella respondiendo '¿qué acabas de decirme?'", comenta Goellnicht, asegurando que "fue un encontronazo bastante agresivo, hasta el punto de que ella se sintió amenazada y tras finalizar la pelea pidió protección", sostiene, mostrando todo su apoyo a su compañera de trabajo.

A pesar de esta mala relación de sus personajes lo cierto es que la cinta ha gozó en su momento de gran reconocimiento por parte de la industria cinematográfica, hasta el punto de que se llevó seis estatuillas. Además, ha perdurado en el tiempo y la gran mayoría de los espectadores han demostrado estar contentos con el resultado final.

Asimismo, los propios protagonistas han querido quitarle hierro al asunto en este tiempo. Mientras que Charlize ha señalado que no debieron comportarse así, Tom ha optado por atribuirlo a su edad y a su presunta inexperiencia en ese momento. "Me gustaría pensar que, ahora que soy más viejo y más feo, podría estar a la altura de las circunstancias", admitió hace unos meses en 'Esquire'.