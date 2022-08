La actriz Charlbi Dean fallece a los 32 años de forma repentina

Fue la protagonista de la última cinta ganadora de la Palma de Oro

Noelia Murillo

Las muertes prematuras quizá sean las más dolorosas e inexplicables. La actriz Charlbi Dean, que figura como protagonista de la última película ganadora de la Palma de Oro en el Festival de cine de Cannes, ha fallecido de manera repentina con tan solo 32 años. Así lo han indicado medios estadounidenses como The Hollywood Reporter, que han notificado su muerte, que ha tenido lugar en un hospital de la ciudad de Nueva York (Estados unidos) por causas que aún se desconocen o no han trascendido por el momento.

Nacida en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en 1990, en sus inicios estuvo más interesada en el mundo de la moda, debido a que aún siendo una niña, con tan solo seis años, comenzó a aparecer en diferentes panfletos y publicidad de ropa para niños. No fue hasta los 12 años cuando logró estar entre los fichajes estrella de una agencia, por lo que podría decirse que entonces comenzó su carrera estelar en esta industria, que la llevó a formar parte de diferentes pasarelas a nivel mundial. Tanto es así, que participó en desfiles para firmas como Vogue, Guess, Gucci, Ralph Lauren o United Colours Of Benetton. Sin embargo, por cosas del destino, fue el cine lo que le hizo destacar especialmente.

En concreto, lo hizo gracias al director de cine sueco Ruben Östlund, creador de la siempre recordada The Square, en cuyo reparto se incluye la mismísima Elisabeth Moss (protagonista de 'El cuento de la criada'). Tras recibir una serie de premios a nivel europeo, entre los que se encuentran la prestigiosa Palma de Oro a la Mejor Película de Cannes, llegó incluso a ser nominada en la categoría de Mejor película de habla no inglesa tanto en los Premios Oscar como en los Globos de Oro.

Por ese motivo, el siguiente trabajo del realizador, en el que participó la malograda actriz, no pasó desapercibido en su estreno. Se trata de 'Triangle Of Sadness', traducido como 'El triángulo de la tristeza', una cinta en la que Charlbi Dean se codeó con actores como Harris Dickinson y Woody Harrelson. Este largometraje vuelve a los orígenes profesionales de la actriz, que encarna a una modelo que, tras la Semana de la moda, recibe una invitación para estar en un crucero de lujo. A pesar de que sobre cubierta no falta el 'glamour', los 'influencers' y las buenas vibras, un hecho inesperado y protagonizado por el capitán de la embarcación cambia por completo el destino de todos los invitados a bordo.

Conviene recordar que otras de las cintas en las que ha aparecido son 'Spud', en la que participó cuando apenas tenía 20 años, así como 'La carrera de la muerte 3: Infierno', 'Don't Sleep' o 'Elementary', entre otras. También figura en los créditos de 'An Interview with God' o la serie de acción, disponible en Netflix, 'Black Lighting'. El resto es historia, incluida su repentina y sorprendente muerte, de la que se espera conocer más detalles en los próximos días. No obstante, algunos rumores apuntan a que podría haberse encontrado mal durante los últimos días debido a una secuela producida por un accidente de tráfico que sufrió en 2009-