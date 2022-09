Chanel Terrero, consciente de la fugacidad de la fama: "No todo es eterno"

La representante de Eurovisión fue la primera invitada de la temporada 17ª de El Hormiguero

Noelia Murillo

La denominada 'vuelta al cole' implica, como su propio nombre indica, el regreso de todo lo que habitualmente existe durante la temporada lectiva: las prisas, los atascos, los colegios y 'El Hormiguero', entre muchas otras cosas más. Y es que, si nos ponemos a echar la vista atrás, probablemente no recordemos cómo era la vida antes de que existiese el programa que conduce Pablo Motos. Lógico, teniendo en cuenta que se estreno hace ya la friolera de 16 años. Esta estabilidad debía celebrarse y, por ello, su 17ª temporada se ha estrenado con una invitada de lujo.

Estamos hablando de Chanel Terrero, quien fue representante de España en Eurovisión, donde alcanzó un aplaudido tercer puesto gracias a 'SloMo', una canción con la que muchos volvieron a creer en el éxito de nuestro país en este festival de la canción. Tras meses de evolución (llegar a España, ser la protagonista del pregón del Orgullo de Madrid, viajar a Estados Unidos a grabar su primer largo), la artista ah aterrizado en España para hablar de sus próximos proyectos profesionales. En primer lugar, visiblemente emocionada, aceptó su doble disco de platino por las más de 80.000 copias vendidas que actualmente lleva la canción.

Debido a este éxito, la pregunta obligatoria en esta línea era la de cómo gestionaba el éxito y fue así como la artista nacida en La Habana hace 31 año respondió: "A veces no tengo un día bueno y es difícil de gestionar", puntualizó. Con ello, recordó una conversación que mantuvo hace unos días con el propio Motos en relación a este tema. "Me dijiste que pensara que a esas personas que se me acercan les hace ilusión y voy a hacerles felices", indicó la cantante. Asimismo, desveló que echaba un poco de menos ser anónima, pero que eso "se compensa con otras cosas. Todo es totalmente diferente, pero no es ni bueno ni malo".

Por otra parte, el conductor del programa de Atresmedia quiso saber cómo gestionaba los rumores y las falsas informaciones sobre su persona desde que comenzó a ser más popular. "Al principio me asustaba un poco, porque no gestionaba bien que salieran noticias que no son verdad, pero ahora nos reímos en casa un poco de esto. Lo bueno de esto es aprender y hacer una lectura constructiva", dijo. Por otra parte, recordó que es muy consciente de que la fama en muchas ocasiones es efímera y que debe estar preparada para todo. "Llevo muchos años en el mundo del arte y soy consciente de que todo lo que sube, baja. No todo es eterno, así que hay que vivir el momento a tope y es lo que estoy haciendo", advirtió.

A pesar de ello, la cantante reconoció que actualmente está "trabajando muy duro" para mantenerse en lo mejor de esta industria durante un largo tiempo y que, para ello, ha priorizado el sentirse cómoda con lo que está haciendo, en un álbum que saldrá a lo largo de este 2022. "Quiero ofrecerles lo mejor a mis fans y al público. lo estoy haciendo a fuego lento, pero no os preocupéis, que viene ya", comentó. Por el momento nos quedamos con que será quien interprete 'La estrella azul', canción principal de la adaptación de 'Pinocho' protagonizada por Tom Hanks, por lo que parece que sus sueños se están comenzando a cumplir.