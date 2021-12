"¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya?" es una de las demoledoras frases que ha escrito la artista en un texto dedicado a su madre tras su muerte.

Julia García

"Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente". Son palabras de María Forqué tras la muerte de su madre, Verónica Forqué el pasado 13 de diciembre. La actriz fue encontrada sin vida en su domicilio situado en Madrid después de haber recibido el servicio de emergencias 112 un aviso de un intento de suicidio en la vivienda y ahora ha sido la artista quien ha querido hablar sobre lo ocurrido en una carta que ha publicado íntegra la revista Shangay. En ella explica que, a la actriz "lo que le gustaba era ayudar, y aquí su misión había acabado", y que por este motivo "hay que respetar su decisión".

La famosa intérprete, a quien recientemente habíamos visto como como una de las concursantes de la última edición de Masterchef Celebrity, mantenía una relación muy especial con su hija y, tal y como esta deja claro en las palabras recogidas por esta publicación, aún siguen manteniéndola. "Cuando necesito un abrazo se lo pido, tú puedes hacerlo también. El ser humano es muy limitado y tiende a creer solo lo que ve, pero no solo se ve con los ojos. Tenemos discapacidad para ver a de otras maneras, aunque eso no significa que no haya más. Hay muchas cosas que existen y no vemos; mi madre es una de ellas. De nuevo, debo recordar que ella vino a dar luz. Ya no se veía capaz de darla como ser humano en la Tierra y decidió irse a un plano más elevado, y no material, para seguir con su misión de llenarnos de luz. La siento ocupada ayudando a mucha gente ahora mismo, porque es un ángel. Aun así, está en cualquier momento que la llamo, ya que yo soy su máxima protegida; aun así, está para todes. ", dice en este mismo texto.

María Forqué ha querido rendir tributo a la actriz de inolvidable sonrisa recordando lo que Verónica le enseñó sobre su apreciación de la muerte como "un nacimiento a la siguiente fase, no es el fin" por lo que no hay que sufrir, del mismo modo que no hay que estigmatizar algo como el suicidio: "¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya? Quién mejor que uno mismo para decidir que no quiere seguir más en este juego e irse al siguiente. Tengamos respeto", reza el texto.

En la carta, la hija de Verónica Forqué aprovecha para hablar sobre un tema que merece atención como es la salud mental y cómo hay que. "Hay que normalizarla como normalizamos tener un constipado. Si se esconden los problemas mentales no se pueden solucionar. ¡Cómo no vamos a tener problemas mentales en esta sociedad de consumismo, llena de gente arisca y egoísta! Sería antinatural", argumenta María quien cuenta que "el momento de mi madre había llegado: su misión aquí había terminado, el círculo se había cerrado".

Para terminar con este homenaje, María Forqué le dedica unas palabras a su madre a quien dice tiene muy presente: "Te quiero infinito, mamá. ¡Qué envidia que ya sepas qué hay después de la muerte terrenal! Te siento, y nos vemos pronto, en la siguiente etapa, porque la vida dura un segundo".