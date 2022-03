Carme Elías anuncia que padece alzheimer: "Estoy preparada para lo que venga"

La actriz, ganadora de un Goya en 2009, ha desvelado la enfermedad a la que se enfrenta y rodará un documental con el que espera dar visibilidad y dejar testimonio de su experiencia.

Julia García

La actriz Carmen Elías, ganadora del Goya en 2009 por Camino y el Gaudí de Homor en 2021 entre otros reconocimientos, ha anunciado que pase alzheimer. Lo ha hecho en una emotiva intervención en la gala de los premios Solé Tura, celebrados en Barcelona en el marco de la 5ª edición del Brain Film Fest, festival de cine sobre el cerebro.

Elías, que ha recibido el Premio Especial del evento, entregado a "a una persona relacionada con el mundo de la cultura que con su obra haya ejercido una influencia significativa en el imaginario colectivo sobre las temáticas del cerebro", ha explicado que le ha sido diagnosticada esta enfermedad que neurológica que a diferencia de lo que muchas personas siguen creyendo, suele aparecer en edades relativamente tempranas. Ella tiene 71 años. "Quiero dar las gracias a la Fundación Pasqual Maragall por invitarme a dar visibilidad y dejar testimonio de una enfermedad que no tiene vuelta atrás todavía, que te encierra en casa, que te toma el ser. Gracias a todos los que me habéis acompañado y me habéis ayudado a crecer en mi profesión. Y también quiero dar las gracias públicamente a mi familia, puesto que sin ella no podría estar hoy aquí", ha dicho antes de exponer su situación personal y su experiencia con el Alzheimer hasta la fecha.

En el festival de cine se ha proyectado como broche de oro a la edición de este año la última película en la que la actriz ha participado, Las Consecuencias, un thriller emocional dirigido por Claudia Pinto premiado en el festival de Málaga, que precisamente acaba de arrancar la edición del 2022. Fue durante el rodaje de esta producción cuando la enfermedad dio realmente la cara, aunque al parecer ya venía avisando previamente.

Un documental para dar visibilidad a la enfermedad

La dirección del festival, Albert Solé, Neus Rodríguez y Cristina Maragall, han agradecido a la prestigiosa artista su decisión de compartir el diagnóstico y hacerlo público para darle visibilidad a esta grave y dura enfermedad. "Ayuda a dignificar y normalizar la enfermedad de Alzheimer", dicen, a la par que inciden en que “es necesario respetar el derecho de cada persona de decidir si quiere hacer público su diagnóstico".

Secundaria de lujo de cineastas como Pedro Almodóvar, Imanol Uribe, Pere Portabella o Jesús Garay, entre muchos otros, Carmen Elías ha desempañado también una brillante carrera teatral. En este sentido, destaca especialmente su trabajo en la obra El dret d’escollir, que ahonda cuestiones vitales como la aceptación de la muerte como parte esencial de la vida. Precisamente sobre la muerte se ha referido Elías en una entrevista con El Periódico coincidiendo con su aparición en el Brain Film Festival. “Lo dejo escrito: quiero una muerte digna”, ha afirmado.

Durante su encuentro con la prensa ha contado que permitirá el rodaje de un documental sobre la evolución de su enfermedad desde las primeras señales de alerta que padece hasta la aceptación de la enfermedad con el fin de dar visibilidad: "Quizá ayude a personas que se encuentren en esta misma situación", ha contado.