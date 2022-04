Camila Cabello sobre sus últimas fotos en bikini: "Todavía no estoy en el punto en el que no me importe"

La artista ha reflexionado sobre la importancia de quererse a uno mismo y la salud mental en su último post de Instagram.

Julia García

El mismo fin de semana en el que Camila Cabello ha publicado un adelanto de uno de los temas inéditos que forman parte de su tercer disco de estudio, Familia, que se estrena el próximo 8 de abril, la estrella de la música ha compartido con sus seguidores una profunda y extensa reflexión personal. No es la primera vez que Cabello expone sus sentimientos y emociones acerca de cuestiones relacionadas con su imagen y la salud mental.

En esta ocasión, Cabello ha explicado cómo se siente cada vez que acude a la playa sabiendo que será objetivo de los fotógrafos. "Cada vez que he ido a la playa en Miami he sido fotografiada a escondidas en bikini y me he sentido supervulnerable y sin preparación: he usado trajes de baño que eran demasiado pequeños y pegados al cuerpo", señala Camila en un texto publicado en Instagram.

La artista reconoce que no es de piedra; las críticas a su cuerpo que recibe le dañan su autoestima: "Después, veía las fotos en Internet y los comentarios, y me molestaban mucho", se sincera. "Recuerdo cuánto me impacto darme cuenta que estaba pensando en la cultura de pensamientos ajenos y no en los míos. Una cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de lo que debe ser el cuerpo de una mujer, que es completamente falsa para muchas mujeres", añade la cantante de 25 años de origen cubano.

Recientemente, continúa Camila Cabello en su declaración escrita, tuvo que volver a la playa para una sesión de fotos, y lo hizo muy influenciada a nivel mental por las circunstancias descritas. "Sabía que, básicamente, iba a ser una sesión de fotos. Contuve la respiración tan fuerte, que me dolían los abdominales. No respiraba y apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los 'paparazzi'. No podía dejarme ir y relajarme, hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza. Traté de fingir que no estaban allí, pero no pude y contuve la respiración desde la tumbona", asegura Camila.

La cantante, a modo de reflexión final, se pregunta lo siguiente: "¿Quién soy tratando de lucir atractiva si no puedo soltarme, relajarme, divertirme y jugar en un hermoso día de playa?". La reflexión de Camila Cabello no para de acumular likes y mensajes positivos de los más de 60 millones de seguidores que tiene en la red social. No es para menos.