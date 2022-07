La actriz volverá a la gran pantalla de la mano de Jamie Foxx

Noelia Murillo

A principios del pasado mes de marzo, Cameron Díaz llegó a calificar a Hollywood como "una trampa". Lo hizo en el pódcast Michelle Visage's Rule Breakers, que se emite en la BBC, donde comentó cuál era su punto de vista acerca de la misoginia en la industria del entretenimiento y cómo le afectó en su vida personal haber formado parte de ella. Entonces, la protagonista de 'Gangs Of New York' aseguró que en la década de los 90 y principios de los años 2000 "el nivel de explotación de poderes era algo que se encontraba en toda la industria".

En base a estas declaraciones, nadie podría creer que tan solo unos meses después, a finales de junio, tuviéramos la noticia de que Cameron Diaz volvería a la pantalla tras ocho años retirada gracias a una comedia llamada 'Back In Action'. En ella, trabajaría junto al actor, amigo y compañero Jamie Foxx, a quien conoció hace ya muchos años en 'Un domingo cualquiera' (1999) y con quien formó parte del reparto de su última película estrenada en cines 'Annie' (2014).

"Estoy emocionada, pero no sé cómo hacerlo, ¿sabes?", le dijo la actriz a Foxx en un audio que este publicó en Twitter y con el que dio a conocer que Cameron Diaz estaba de vuelta en la gran pantalla. En este, invita al quarterback de los Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, a animarle, haciendo un claro guiño a la fallida retirada del deportista (Brady anunció que abandonaba su carrera a principios de este año para cambiar de opinión solo 40 días después).

A la espera de tener novedades acerca de este regreso, la también protagonista de 'Los Ángeles de Charlie' ha concedido una entrevista a CBS, donde ha explicado cuál fue la sensación que tenía cuando vio que era necesario hacer una pausa en su vida laboral para emprender otros proyectos profesionales. "Cuando estás haciendo algo que sabes y lo has hecho bien y sabes cómo funciona y ha consumido toda tu vida durante tanto tiempo, es satisfactorio decir: '¿Sabes qué? Voy a dar un paso atrás por un segundo, echar un vistazo para ver cómo me veo y determinar cuáles son las cosas que podría hacer mejor, con las que me comprometería y con las que estaría más completa. E so hice", ha explicado en CBS Saturday Morning.

Con ello, la intérprete ha aprovechado para reconocer que ha echado en falta "aspectos de la actuación o de hacer películas" y, en definitiva, "un conjunto de habilidades particulares que es divertido ejercitar y por las que es distinto formar parte de la industria. Es un estilo de vida diferente y tienes que estar listo para hacer eso", ha apuntado en este espacio, conducido por Dana Jacobson. Por el momento, solo tiene confirmada su participación en 'Back In Action', aunque tiene muy claro que debe averiguar cómo ha de "dividir el 100% del tiempo para distribuirlo en todas las partes importantes de la vida".