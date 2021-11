Brooke Shields habla sobre ser jefa: "Nunca he confiado tanto en mí misma"

La modelo y actriz de 56 años, que confiesa sentirse más fuerte y poderosa que nunca, ha posado recientemente para una revista a la que ha contado íntimos detalles sobre su nueva vida.

Brooke Shields ha concedido una reciente entrevista para hablar sobre el lanzamiento de su nueva marca, una nueva plataforma de lifestyle lamada 'Beginning is Now'. La actriz y modelo no es solo la imagen de este nuevo proyecto, también es la dueña, lo cual, según ha explicado, ha sido un excitante reto para ella.

"Te reúnes con empleados y abogados, y hay documentos y contratos que firmar. Definitivamente, te sientes como si te dispararan de un cañón", explica Shields sobre el gran desafío de ser la cabeza del proyecto.

"Cada vez que empiezo a ponerme nerviosa, recuerdo que el mensaje detrás de Beginning Is Now es lo que estoy sintiendo ahora mismo", explicó. "Saltar desde un acantilado y no dejar que el miedo al fracaso te detenga".

Shields ha revelado que este es un reto sobre el que llevaba mucho tiempo meditando, el de crear una comunidad online que sume energías para perseguir posibilidades únicas para reinventarse a uno mismo. Este proyecto se centra, particularmente, en mujeres de mediana edad que están listas para seguir creciendo.

"Este cambio me ha aportado más confianza en mi propia piel", explicó. Y continúa: "Te das cuenta de que en el pasado te has ocupado de todos los demás menos de ti". Y esta es precisamente la idea detrás de 'Beginning is Now', una plataforma que te ayude a darte cuenta de cómo crecer y mejorar, cómo conseguir ser tu mejor versión. Con este proyecto, Shield quiere que nos preguntemos: "'¿Esto es todo? ¿Qué más quiero?'".

Según ha explicado Brooke, de 56 años, su idea de bienestar va un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. "No se trata sólo de esterillas de yoga, tomar vitaminas y un mantra. No se trata sólo de hacer dieta y ejercicio, o de entrar en alguna talla de ropa. Se trata de la salud en general, de encontrar cosas que te hagan feliz. A veces, quedarse despierto hasta tarde bebiendo tequila con un amigo es curativo. No voy a hacerlo todas las noches, pero creo que lo que intentamos [con 'Begining is Now'] es centrarnos en el bienestar general, más que en tener este o aquel producto".

Shields también reflexionó sobre cómo ha sido el viaje hacia la madurez siendo una artista que saltó a la fama durante la adolescencia. "Al crecer, intenté separarme de ello [su fama como estrella joven]. La gente decía: "'Ella es la cara de esto', por ejemplo. No quería mirarme más de lo necesario", explicó. Y continúa: "A veces todavía no entiendo cómo funciona la dinámica de ser testigo del proceso de envejecimiento cuando tu rostro ha sido un rasgo tan definitivo, no solo para ti, sino para la cultura estadounidense".

Pero hoy en día, la mítica estrella tiene una relación diferente con su reflejo. Llegó un día en que "me miré a mí misma y pensé: 'Oh, ya eres adulta. Has vivido mucho. Has criado hijos'. Hay madurez en mi aspecto que lo hace un poco más anguloso, un poco más duro. Intento mirarme con aprecio en lugar de juzgarme". Aun así, todavía a veces tiene lapsos en que su confianza en sí misma falla. "De vez en cuando, un fotógrafo me hace una foto y yo la veo y pienso: 'Oh, debe haber algo en la película'. Y entonces me doy cuenta de que no es eso, ¡se llama tener 56 años!".