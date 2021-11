Brooke Shields reflexiona sobre la controvertida campaña publicitaria en la que se la sexualizó con 15 años

Cuando solo era una adolescente, Shields protagonizó un spot publicitario de una marca de vaqueros que levantó un tremendo revuelo por lo sugerente de las imágenes.

María Viéitez

Más de 40 años después del lanzamiento de una controvertida campaña en la que Brooke Shields era la protagonista, la modelo y actriz ha reflexionado sobre el revuelo que generó.

Se trataba de una sesión fotográfica de la marca de vaqueros Calvin Klein, unas imágenes que se publicaron en la revista Vogue en 1980. En ellas, Brooke posaba sugerente con una de las prendas de la firma cuando solo tenía 15 años.

La dos veces nominada al Globo de Oro ha reflexionado en su última entrevista sobre las controvertidas fotografías. "Estaba fuera cuando salió todo, y entonces empecé a oír: 'Oh, los anuncios han sido prohibidos y en Canadá no los ponen'. Y los paparazzi y la gente me gritaban y le gritaban a mi madre: '¿Cómo has podido? '. Entonces, me pareció tan ridículo todo aquello", recuerda Shields.

La campaña consistió en una serie de imágenes y un spot publicitario en las que la adolescente posaba en una gran variedad de posturas a medida que recitaba una serie de sugerentes frases. Una de ellas, la que dinamitó tal escándalo, rezaba: "¿Quieres saber qué se interpone entre mis Calvins y yo? Nada".

- Emily Ratajkowsky, utilizada y sexualizada desde la infancia

- Megan Fox confiesa que padece dismorfia corporal

"Tomaron esa una pregunta retórica. Fui ingenua, yo no le di importancia. No pensé que tuviera que ver con la ropa interior, no pensé que fuera de naturaleza sexual", explicó. "Lo decía de mi hermana: 'Nadie puede interponerse entre mi hermana y yo'".

Shiels ha confesado que le choca todavía hoy que el público la reprendiera entonces, porque, al ser tan joven e inocente, no fue capaz de entender cuál era el verdadero significado del mensaje. "Creo que la suposición es que yo era mucho más inteligente de lo que realmente era", explicó.

Y añadió: "Si tenían otra intención o un doble sentido, no me lo explicaron. ¿Habrían querido que lo dijera de otra manera? No me atormentó, no entró en mi psique como si fuera algo abiertamente sexual, no me sentí sexualizada de alguna manera".

La campaña de Calvin Klein tuvo un éxito abrumador a pesar de las críticas y la ferviente reacción del público algo que, según Shields, puede estar relacionado, precisamente, con el hecho de que se hizo tan polémica. "Siento que la controversia fue contraproducente. La campaña tuvo mucho éxito. Y luego, creo que la ropa interior superó a los vaqueros. Había un atractivo innegable, y lo aprovecharon. Sabían exactamente lo que hacían, y creo que marcó una pauta clara durante décadas".

Aunque ha revelado que este caso concreto no llegó a perturbarla, Shields ha confesado en otras ocasiones que el haber sido sexualizada desde una edad temprana ha tenido un impacto en ella y en la forma en que cría a sus hijas. "Todo lo que dices se escucha, así que realmente debes tener cuidado de cómo dices lo que sea que estés diciendo a las niñas en particular", dijo Shields. "Realmente tengo que pensar: '¿Cómo sonaría esto si me lo dijeran a mí a los 13 años?".