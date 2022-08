Britney Spears borra su Instagram el día en el que vuelve a la música junto a Elton John

Justo cuando lanzaba al mundo su canción Hold Me Closer después de seis años de silencio, la artista ha abandonado la red social.

Julia García

Britney Spears ha vuelto a la música. Lo ha hecho de la mano de Elton John con una canción que lleva por título Hold Me Closer, que es una versión del éxito del 71 del músico británico Tiny Dancer con guiños a otras composiciones suyas como Don't Go Breaking My Heart de 1976.

Esta colaboración conjunta llega después de más de seis años de silencio de la artista en los que ha logrado por fin recuperar el control de su vida y sus bienes tras haberse enfrentado en los tribunales a su familia para hacer que su padre fuera destituido de su cargo de tutor y conservador de su patrimonio, y apenas dos meses después de haber contraído matrimonio con el actor y modelo Sam Ashgari tras haber perdido el bebé que esperaban juntos –ella ya es madre de dos hijos junto al bailarín Kevin Federline–.

"Mi primera canción en 6 años (...) Es jodidamente genial cantar con uno de los clásicos de nuestro tiempo. Me siento un poco abrumada... es algo grande para mí", escribió Britney Spears hace uno días en su perfil de Twitter antes de que pudiéramos escuchar estos tres minutos y medio de tema.

Por su parte, Elton John confesaba recientemente en una entrevista concedida al periódico The Guardian que había ejercido de protector con la cantante porque lo que se encontró fue a una mujer completamente destrozada. "La he tomado de la mano durante todo el proceso, tranquilizándola y prometiéndole que todo iría bien (...). Ha estado tanto tiempo apartada de todo. Hay tanto miedo en ella porque ha sido traicionada una y otra vez", dijo el músico. "Lo que le pasó a ella no debería volver a pasarle a nadie", afirmó.

Las reacción de Britney Spears a su número 1

Las primeras horas de Hold me closer en las plataformas no podían haber sido mejores. El single se ha convertido en todo un éxito y la reacción de Britney Spears ha sido cuanto menos sorprendente, ya que ha decidido cerrar temporalmente su cuenta en Instagram para mantenerse un poco al margen. "Estoy aprendiendo que todos los días son una nueva oportunidad para intentar ser mejor persona y para hacer lo que me haga feliz... sí, hoy elijo ser feliz", dijo antes de "desaparecer" de la red social.

Lo curioso es que en Twitter sí que se mantiene activa por el momento, tanto es así que tras enterarse de las buenas noticias respecto a su regreso a la industria musical ha compartido el siguiente mensaje.

"Hola, Sir Elton John, somos como el número 1 en 40 países. ¡Santo cielo! Estoy en la bañera en este momento y estoy a punto de tener el mejor día de mi vida y espero que estás bien", dice una emocionada Spears.