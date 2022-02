La solidaridad de Brad Pitt a examen: el fraude de sus casas solidarias

El actor, junto con su fundación 'Make it Right' edificó 109 viviendas en Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Hoy solo 6 quedan en pie.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Recuerdas cuando, en 2005, el huracán Katrina arrasó la ciudad de Nueva Orleans y muchos actores, entre ellos Brad Pitt, hicieron donaciones millonarias para ayudar a la ciudad? Pues bien, hoy, 17 años después de aquello, parece que las buenas intenciones del ex marido de Angelina Jolie se quedaron únicamente en eso, intenciones, pues en la práctica su ayuda sirvió de poco a los damnificados por el desastre natural.

La fundación del actor, 'Make It Right', se comprometió a construir 150 viviendas (que finalmente fueron 109) que fueran resistentes a las tormentas, que funcionasen con energía solar y fueran sostenibles para que todas las personas que perdieron su hogar en la tragedia pudieran tener una casa en la que vivir. Sin embargo, las obras (que duraron desde 2008 a 2015) ya empezaron con problemas pues, aunque los arquitectos intentaron hacerlas ecológicas y sostenibles, con materiales seguros y reutilizables, agua limpia y energía renovable, muchas de las casas no disponían de canaletas para la lluvia, ni voladizos, ni pintura impermeable. Esto, unido al clima subtropical de la ciudad y las fuertes lluvias que han soportado durante todos estos años, hizo que tan solo ocho meses después de ser entregadas, las casas ya presentasen daños por el agua, termitas, moho y parte de la madera podrida. ¿El resultado? Tan solo 6 de esas 109 casa iniciales son hoy habitables.

El resto de las viviendas están tapiadas y abandonadas, y muchas de las familia que vivían en ellas han presentado denuncias a la fundación y a las autoridades locales porque los fallos estructurales de las casas no solo les han obligado a irse de allí, sino que también han derivado en problemas de salud por el moho y la humedad.

Hay que reconocer que las intenciones de Brad Pitt eran buenas, ya que años después del Katrina, visitó la zona varias veces para supervisar la reconstrucción de los barrios, donó 5 millones de dólares de su propio bolsillo y participó activamente en la recaudación de fondos para la ciudad, pero su proyecto ha sido un desastre y ahora mismo ni la fundación ni él se hacen cargo de los daños causados en las familias.