Blake Lively y Ryan Reynolds revelan el secreto para tener un matrimonio como el suyo

Los actores son conocidos por ser grandes amigos y por tener uno de los matrimonios más estables y envidiados de Hollywood. Así es cómo lo han conseguido.

María Viéitez

Ryan Reynolds ha concedido una reciente entrevista al medio Entertainment Tonight, una conversación que ha aprovechado para revelar cuáles son los secretos y trucos que ha puesto en práctica junto con su esposa, la también actriz Blake Lively, para tener un matrimonio sólido, feliz y que les aporta muchas, muchas risas.

La pareja es conocida, además de por formar una encantadora pareja, por las innumerables bromas que se gastan en sus redes sociales y de las que hacen partícipes a los usuarios. Pero según ha confesado el actor de 45 años, tener un matrimonio del que poder presumir cuesta mucho trabajo.

Reynolds ha revelado que el secreto de su exitoso y feliz matrimonio con Lively reside en que son muy buenos amigos. "Enamorarse es genial, pero ¿os gustáis el uno al otro?", preguntó Reynolds de forma retórica. Y continuó: "Esa es un poco la pregunta que tienes que hacerte, ya sabes". Ryan no se esconde, le encanta la vida con Blake Lively, y a quién no le encantaría, cuando los actores viven infinidad de buenos momentos que, por supuesto, comparten con la audiencia.

"No nos tomamos nada demasiado en serio, y además también somos amigos", el actor sobre la actriz de 34 años con la que lleva casado 2012. "Siempre nos hemos gustado. Crecemos juntos. Aprendemos el uno del otro. Así que sí, tengo la suerte de tener una compañera para eso".

Reynolds, que ha estrenado recientemente la película ‘Alerta roja’, comparte tres hijos con Lively: James, de 6 años; Inez, de 5; y Betty, de 2. Y según ha confesado, está deseando pasar más tiempo con ellos y su esposa. "Queremos estar todos juntos durante este tiempo. Nuestros hijos son todavía bastante pequeños y no quiero perdérmelo", explicó.

Reynolds y Lively celebraron en agosto su décimo aniversario como pareja. La pareja, que tuvo su primera cita en 2011 y se casó un año después, celebraban el día de su primera cita en un famoso restaurante de Boston. "Si no fuera por este lugar, no estaríamos juntos. No es broma", escribió Lively en su Instagram Story entonces. "Ningún restaurante significa más para nosotros".