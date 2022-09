Blake Lively comparte fotos íntimas de su embarazo harta de los paparazzis

La actriz, que espera su cuarto hijo junto a Ryan Reynolds, se ha hartado de ser perseguida y ha decidido publicar en su Instagram algunas instantáneas de las últimas semanas.

Julia García

Hasta que hace unos días Blake Lively no apareció en un evento presumiendo de curvas premamá con un minivestido brillante de Valentino no teníamos ni idea de que ella y su marido Ryan Reynolds estaban esperando su cuarto hijo.

La noticia de esta ampliación de la familia –Ryan y Blake ya son padres de tres peques de 7, 5 y 2 años– sorprendió a todo el mundo, tanto que al ser preguntada por sus impresiones durante el acto que tuvo lugar en Nueva York no dudó en bromear al respecto: "Simplemente me gusta crear. Ya sea hornear, contar historias, negocios o humanos, realmente me gusta crear", dijo la intérprete.

Desde entonces comenzó una auténtica carrera entre los medios por conseguir alguna instantánea de la que fuera protagonista de Gossip girl tras el sonado anuncio, hasta el punto de que ha llegado a tener más de una decena de paparazzis apostados en las inmediaciones de su residencia. Una situación que ha hartado a la actriz y le ha llevado a tomar una determinación al respecto: abrir ella misma su álbum de fotos familia.

"Aquí hay fotos mías embarazada en la vida real para que los 11 tíos que esperan en la puerta de mi casa a que me vean me dejen en paz. Me asustáis a mí y a mis hijos", escribe Blake Lively junto a las diez instantáneas que ha publicado en sus redes sociales.

En una de las imágenes que son 100% reales y sin ningún tipo de filtro se ve a la actriz enfundada en un bañador rojo mientras se aplica lo que parece ser protector solar, en otra observa la evolución de su vientre en ropa interior frente a un espejo y hay también una en la que está recostada con su madre en albornoz. Existen además dos fotos en las que posa junto a Ryan Reynolds –en una de ellas el actor luce el disfraz de Deadpool–, otra en la que se le ve riéndose junto a una amiga y una última en la que abraza a otra íntima de Lively como es Taylor Swift.

"Gracias a todos los demás por todo el cariño y respeto y por seguir haciendo unfollow a las cuentas y publicaciones que comparten fotos de niños. Tenéis todo el poder contra ellos. Y gracias a los medios de comunicación que tienen una "política de no niños". Todos ustedes marcan la diferencia", continúa el texto compartido por Blake Lively que no ha dejado de ganar 'likes' entre sus seguidores.