Blake Lively se dibuja unas sandalias con Photoshop y la foto se hacer viral

Son la pareja preferida de Hollywood. Son simpáticos, guapos, tienen unas hijas de revista, son exitosos en sus carreras, se visten bien y sobre todo, tienen un gran sentido del humor. Claro, hablamos de Blake Lively y Ryan Reynolds. Si hay algo que nos divierte de ellos son las bromas que se gastan el uno al otro en Instagram. Fotos de Blake cortadas a la mitad o en posiciones poco favorecedoras. Ryan tampoco se salva de las caras a medias.

Pero esta vez ha sido la propia Blake la que se ha burlado de ella misma. La actriz compartió con sus seguidores una imagen de ella junto a su marido, junto al sobre para votar en la próximas elecciones estadounidenses. La protagonista de 'Gossip Girl' celebró que su esposo por fin pudiera votar en EEUU, recordemos que es canadiense. Lod dos sonrientes y muy guapos aparecen con el sobre en la mano. Hasta allí todo bien, no fue hasta que algunos de los seguidores de la actriz notaran que había algo extraño en su calzado.

A primera vista parecía que Blake llevaba unas sandalias de tiras marrones. Es más etiquetó a la exclusiva firma Christian Louboutin. Pero parece que la actriz hizo gala de su 'yo cómico' y artístico y en realidad las dibujo en photoshop. Minutos después de su publicación su marido, posteó la misma imagen en su perfil pero en esta versión, ella está descalza y de puntillas. "Esta es la primera vez que voto en Estados Unidos. Me gustaría agradecer a mi mujer Blake por hacer que mi primera vez fuera una buena experiencia. Fue muy aterrador al principio, luego emocionante y ahora estoy un poco cansado. Pero orgulloso", bromeó Reynolds.

Ambas imágenes no tardaron mucho tiempo en viralizarse y entonces Blake no solo compartió en sus stories de Instagram sus hermosas sandalias dibujadas sino que se atrevió a mostrar como hubiera quedado su look, si en lugar de sandalias se hubiera pintado unas botas cowboy. La estrella decidió etiquetar a la firma Louboutin y preguntarles si buscan nuevos diseñadores: "dibujante de zapatos con iPhone para personas descalzas con mucha experiencia".