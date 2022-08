El posado más natural de Blake Lively en bikini para celebrar su 35 cumpleaños

La actriz ha presumido de cuerpazo en Instagram con un dos piezas blanco.

Julia García

Ya no es noticia que una celebrity de talla mundial publique una foto en ropa de baño al natural, sin retoques ni maquillaje ni filtros de por medio. Esto, por cierto, es un motivo para el optimismo, ya que es la confirmación de que las generaciones jóvenes de iconos femeninos están mucho más cerca de sus coetáneas anónimas. Pero sí es noticia que esa famosa sea Blake Lively.

En el divertidísimo perfil de la estrella de Gossip Girl lo normal es encontrar fotos de planes cotidianos, como la celebración de su 35 cumpleaños en DisneyWorld —los cumplió el 25 de agosto—; posados en alfombras rojas, sola o en compañía de su marido, Ryan Reynolds; o publicaciones vacilando a este último, uno de los troleos —el pique entre ambos— interminables más famosos de la red social. Pero no verás por mucho que bajes en su feed muchas fotos suyas en bañador o bikini. Por eso se ha hecho viral la última imagen publicada por Lively, en la que posa alegre junto a una piscina vestida con un original bikini blanco, sobre todo el top, cruzado, tipo cut out y con los hombros cubiertos.

Más allá del dos piezas de baño y del comentario escrito en la leyenda del post por la actriz, “Summer Lovin”, un homenaje a la recientemente fallecida Olivia Newton-John, que cita esta expresión en la canción Summer Nights, que forma parte del repertorio musical de Grease, es inevitable que nos llame la atención el envidiable estado físico de Blake Lively después de dar a luz a tres hijos —James de siete años, Inez de cinco años y Bety, de dos—.

Pero, por encima de todo, es de aplaudir que sea consecuente con lo que ha reiterado en distintas entrevistas y publicaciones recientes acerca de su imagen física, las inseguridades y lo mucho que la maternidad le ha ayudado a sentirse mejor con su cuerpo. La californiana habló de ello en otro post de Instagram a comienzos del 2021, para denunciar lo difícil que era encontrar vestidos de una talla apropiada para una mujer recién salida del paritorio. "No envía un gran mensaje a las mujeres cuando sus cuerpos no encajan con lo que las marcas tienen para ofrecer. Es alienante y confuso."Desearía sentirme tan segura entonces como ahora, un año después, mirando hacia atrás", dijo entonces, confirmando esa evolución a nivel mental en relación a su propio cuerpo y la maternidad.

También se refirió a esta cuestión en una charla con la revista Forbes publicada el pasado mes de mayo. "Creo que tener hijos para mí me hizo sentir mucho más en mi piel. Nunca me sentí más yo misma o a gusto en mi propio cuerpo o más segura", explica en dicha entrevista Lively. En la misma, eso sí, admite también sin tapujos que las inseguridades no desaparecen por completo. "No quiere decir que no haya un montón de inseguridades viniendo a mí un millón de veces al día, pero me siento increíblemente tranquila", añade.

Prueba de esta tranquilidad es su rostro de felicidad en la foto veraniega al natural, en bikini, que ha compartido en Instagram, donde acumula millones de likes —el primero, el de su marido, Ryan Reynolds—, y otro tanto de emojis de “once fire” y corazones rojos. ¡No es para menos!