El actor y cantante ha asegurado no tener ningún problema con Styles, aunque no considera que los comentarios que hizo fueran susceptibles de atraer tanta atención.

María Viéitez

Billy Porter ha vuelto a pronunciarse sobre la opinión que le merece Harry Styles poco después de haber confesado su descontento con el cantante y la atención que genera por, aparentemente, romper códigos de género.

Hace apenas unas semanas, el cantante y actor de 'Pose' confesó que le parecía injusto que la audiencia considerase a Harry Styles merecedor de ningún reconocimiento por romper los códigos de género. Fue una portada de Vogue protagonizada por Styles, la única de la historia en la que un hombre ha posado en solitario, lo que dinamitó este alegato por parte de Porter. Sin embargo, parece haber cambiado de opinión.

Porter acudió ayer al programa estadounidense The Late Show con Stephen Colbert, ocasión que aprovechó ofrecerle a Styles una disculpa pública por haber criticado la histórica portada de Vogue del cantante.

Porter criticó a Styles y a la cabecera por la portada del número de diciembre de 2020, en la que el cantante de 27 años posa con un vestido de encaje. El intérprete de 'Watermelon Sugar' fue escogido el primer hombre que posa en solitario para la portada de la revista por su estilo andrógino, algo que Porter considera injusto.

"Fui el primero en hacerlo y ahora todo el mundo lo está haciendo", dijo Porter a la revista Times en aquel momento. "No estoy intentando menoscabar los méritos de Harry Styles, pero... A él no le importa, sólo lo hace porque es lo que hay que hacer. Esto es política para mí. Esto es mi vida" explicó.

"Tuve que luchar toda mi vida para llegar al lugar donde podía llevar un vestido a los Oscars. Pero parece que todo lo que tienes que hacer es ser blanco y heterosexual", concluyó.

Aunque en aquella ocasión se mostró indignado y tajante en sus declaraciones, en su última entrevista ha cambiado ligeramente su tono, mostrándose sorprendido por la atención y revuelo que sus comentarios suscitaron. "Hay cosas más importantes en esta Tierra de las que hablar", comentó.

Entonces, se dirigió directamente a Styles para decir: "Harry Styles, te pido disculpas por tener tu nombre en mi boca. No se trata de ti. La conversación no es sobre ti. La conversación es en realidad más profunda que eso. Se trata de los sistemas de opresión y la eliminación de las personas de color que contribuyen a la cultura. Es mucho lo que hay que desmenuzar. Estoy dispuesta a desmenuzarlo, sin la cultura de arrastre y cancelación de Internet, porque ahora no adjudico, ni nunca lo haré, mi vida o mi humanidad en fragmentos de sonido en las redes sociales. Así que cuando estés listo para tener una conversación real, llámame, ¿de acuerdo? Estoy listo para tenerla".

Y concluyó en un tono cómico: "Lo siento, Harry. No era mi intención hacer daño. Soy un hombre gay. Nos gusta Harry, ¡es guapo!".